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Εθνική Ελλάδος: Αυτές είναι οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε τις κλήσεις της Εθνικής ομάδας μπάσκετ για το παράθυρο του Ιουλίου, στο πλαίσιο των προκριματικών του World Cup 2027.

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Η Εθνική μας ομάδα, δίνει τον Ιούλιο τα παιχνίδια για το Μουντομπάσκετ του 2027 και η ΕΟΚ έκανε γνωστές τις κλήσεις.

Θυμίζουμε ότι η «γαλανόλευκη» αντιμετωπίζει κατά σειρά την Ρουμανία (2/7, 19:00, εκτός έδρας) αλλά και την Πορτογαλία (5/7, 19:30, εντός).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«Η Εθνική Ανδρών έχει μπροστά της το τελευταίο «παράθυρο» της πρώτης φάσης των Προκριματικών του FIBA World Cup 2027, με τους αγώνες στη Ρουμανία (Οραντέα, 2/7, 19.00) και εντός με την Πορτογαλία (Sunel Arena, 5/7, 19.30)

Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 15 παίκτες για να συμμετάσχουν στην προετοιμασία, που θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας, αρχίζοντας σταδιακά από την ερχόμενη Τρίτη 23/6 και με προγραμματισμένη την παρουσία όλων των παικτών από την Πέμπτη 25/6.

H Εθνική μετά τους τέσσερις πρώτους αγώνες της στον όμιλο είναι στην πρώτη θέση με ρεκόρ 3-1.

Οι παίκτες που κάλεσε ο Βασίλης Σπανούλης είναι οι:

Ονομα Ημ. Γέννησης Υψος Θέση Ομάδα Συμμετοχές Πόντοι
Κώστας Παπανικολάου 31/07/1990 2.04 F Ολυμπιακός 175 1166
Γιαννούλης Λαρεντζάκης 22/09/1993 1.96 SG Ολυμπιακός 96 644
Ντίνος Μήτογλου 11/06/1996 2.10 PF/C Παναθηναϊκός 59 561
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 02/01/1999 2.00 SG Παναθηναϊκός 52 245
Βασίλης Τολιόπουλος 15/06/1996 1.88 SG Παναθηναϊκός 38 337
Δημήτρης Μωραΐτης 03/02/1999 1.94 PG Ηρακλής 34 142
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος 06/01/1997 2.20 F ΑΕΚ 25 96
Γιάννης Κουζέλογλου 01.04.1995 2.07 C Παναθηναϊκός 14 24
Γιώργος Τσαλμπούρης 22/06/1996 2.17 C Πανιώνιος 10 25
Δημήτρης Κακλαμανάκης 25/01/1994 2.06 C Περιστέρι 6 12
Νάσος Μπαζίνας 18/10/2003 1.94 PG ΠΑΟΚ 5 6
Δημήτρης Φλιώνης 08/04/1997 1.88 PG ΑΕΚ 5 12
Ομηρος Νετζήπογλου 18/11/2002 1.95 G Ολυμπιακός 5 4
Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ 15/12/1996 1.85 PG Αρης 3 25
Νίκος Τουλιάτος 28/09/2005 2.04 PF Μαρούσι».

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