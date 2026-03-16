Εθνική Ελλάδος: Με νέα πρόσωπα η αποστολή για τα προσεχή φιλικά - Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς

Επιστροφή στην δράση για την Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου με δυο φιλικές αναμετρήσεις. Η πρώτη στις 27 του μήνα θα υποδεχθεί την Παραγουάη στο «Γ. Καραϊσκάκης» και την τελευταία μέρα του Μάρτη θα ταξιδέψει στη Βουδαπέστη για να αντιμετωπίσει την Ουγγαρία.

Σήμερα (16/3), έγινε γνωστή η αποστολή της «γαλανόλευκης» για τις δύο αυτές αναμετρήσεις και τον ομοσπονδιακό τεχνικό να κρύβει μικρο-εκπλήξεις σε αυτή την λίστα.

Ο κόουτς Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον Αντώνη Τσιφτσή και τον Σωτήρη Κοντούρη, ενώ παραμένει ο Νεκτάριος Τριάντης. Επιπλέον επέστρεψαν οι Γιαννούλης, Μαυροπάνος και Κωνσταντέλιας που απουσίαζαν την τελευταία λόγω τραυματισμών.

Μετά από καιρό θα απουσιάζουν οι Μάνταλος και Σιώπης. Εκτός παραμένει ο Φώτης Ιωαννίδης, διότι προέρχεται από τραυματισμό, ενώ σε σχέση με την τελευταία κλήση θα απουσιάζουν οι Μιχαηλίδης, Κωστούλας και Βήχος.

Οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Τσιφτσής, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Μπακασέτας, Παυλίδης, Δουβίκας και Τεττέη.