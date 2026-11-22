Η Εθνική Ελλάδος θα δώσει δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, απέναντι σε Ισπανία και Γεωργία.

Ο Νικ Καλάθης πριν το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ήταν κανονικά στις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη, όμως έπειτα αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στο πέλμα και εν τέλει δε θα βρίσκεται στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού. Επομένως από 18 οι παίκτες έγιναν 17.

Αναλυτικά οι 17 (πλέον) του Βασίλη Σπανούλη: