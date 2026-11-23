Η Εθνική Ελλάδος θα αντιμετωπίσει για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ του Κατάρ, τη Γεωργία (26/11, 20:00) και την Ισπανία (29/11, 19:00). Οι διεθνείς συγκεντρώθηκαν στην προπόνηση με φυσικά τον προπονητή Βασίλη Σπανούλη, αλλά και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που έχει μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για έναν μήνα και οκτώ μέρες περίπου.

Θυμίζουμε ότι παρόντες στην πρώτη αυτή προπόνηση ήταν οι Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Μιχάλης Λούντζης, Νίκος Χουγκάζ, Μάνος Χατζηδάκης, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Περσίδης και Αλέξανδρος Νικολαΐδης.