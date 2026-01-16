Εθνική Γαλλίας: Ο Ζιντάν ετοιμάζεται να αναλάβει, η ομοσπονδία του... στρώνει τον δρόμο

Το τέλος μιας σπουδαίας και πετυχημένης εποχής φτάνει στον πάγκο της Γαλλίας, μετά το τέλος του Μουντιάλ του 2026 στα γήπεδα της Αμερικής. Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ βρίσκεται στον πάγκο των «τρικολόρ» από το 2012 και στη διάρκεια της θητείας του έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις πιο λαμπρές στιγμές των «μπλε», με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2018. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως η πορεία του στον ομοσπονδιακό πάγκο πλησιάζει στο τέλος της.

Ο Ζινεντίν Ζιντάν αποτελεί εδώ και καιρό το απόλυτο φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία και, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, βρίσκεται πλέον ακόμη πιο κοντά σε αυτή την τιμητική θέση.

Παρότι ο πρόεδρος της γαλλικής ομοσπονδίας (FFF), Φιλίπ Ντιαλό, είχε τονίσει πρόσφατα ότι δεν θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για τον διάδοχο του Ντεσάμπ πριν ολοκληρωθεί το ταξίδι της εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, η «Equipe» αποκαλύπτει πως οι διεργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει στο παρασκήνιο. Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι της ομοσπονδίας εξετάζουν το επιτελείο που θα πλαισιώσει τον επόμενο προπονητή, με όλα να δείχνουν προς την κατεύθυνση του Ζιντάν.

🚨💣 BREAKING: France have started the process to hire Zinedine Zidane after World Cup 2026. @lequipe pic.twitter.com/t7tbkC1qn2 — Madrid Zone (@theMadridZone) January 16, 2026

Όπως αναφέρει το γαλλικό μέσο, ο στενός συνεργάτης του Ζιντάν, Νταβίντ Μπετόνι, αναμένεται να ενταχθεί στο τεχνικό τιμ της εθνικής Γαλλίας ως βοηθός προπονητή της πρώτης ομάδας, ρόλος που σήμερα κατέχει ο Γκι Στεφάν. Παράλληλα, ο Ζιντάν επιθυμεί να έχει ένα πιο διευρυμένο επιτελείο σε σχέση με τον Ντεσάμπ, ο οποίος βασίζεται σε έναν μικρό πυρήνα τριών προπονητών: τον Στεφάν, τον γυμναστή Σιρίλ Μοΐν και τον προπονητή τερματοφυλάκων Φρανκ Ραβιό.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την «Equipe», ο Ζιντάν σκοπεύει να ζητήσει και τη δημιουργία μονάδας ανάλυσης δεδομένων από την πρώτη κιόλας μέρα που θα αναλάβει, δείχνοντας τη διάθεση να εκσυγχρονίσει ακόμη περισσότερο τη λειτουργία της εθνικής ομάδας και να προσαρμοστεί στις σύγχρονες απαιτήσεις του διεθνούς ποδοσφαίρου.