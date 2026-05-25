Εθνική Ιταλίας: Αυτή είναι η «φρέσκια» αποστολή της απέναντι στην Ελλάδα

Είχε γίνει γνωστό πριν από λίγο καιρό ότι η Εθνική Ιταλίας θα κατέβει στο φιλικό απέναντι στην εθνική μας με την U21.

Στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν επιθυμούσαν σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίσουν την Ελπίδων των Ιταλών, αφού δεν υπήρχε κάποια σχετική συμφωνία. Τελικά, οι Ιταλοί ενημέρωσαν την ΕΠΟ ότι δεν θα έρθουν με την U21, γιατί οι Ελπίδες έχουν ματς εκείνες τις ημέρες, όμως θα έρθουν με αλλαγμένο ρόστερ στο πλαίσιο της γενικότερης ανανέωσης που γίνεται μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ.

Εν τέλει σύμφωνα με την αποστολή που ανακοίνωσε ο Μπαλτίνι, παρατηρούμε ότι ο μόνος παίκτης που είναι πάνω από 21 χρονών να είναι ο αρχηγός Τζιανλούκα Ντοναρούμα.

Οι Μεγαλύτεροι παίκτες μάλιστα που έχει καλέσει, είναι του 2004 με τον μέσο όρο ηλικίας να είναι τα 20 έτη και κάποιοι μάλιστα κάνουν και ντεμπούτο με τη φανέλα των «Νερατζούρι».