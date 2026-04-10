Εθνική Ιταλίας: Με αυτόν τον προπονητή θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα στο Ηράκλειο

Ο Σίλβιο Μπαλντίνι θα είναι αυτός που θα καθοδηγήσει την Εθνική Ιταλίας στο μεγάλο φιλικό απέναντι στην Εθνική Ελλάδας, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 στο Παγκρήτιο Στάδιο.



Μετά την αποτυχία της «Σκουάντρα Ατζούρα» να εξασφαλίσει την πρόκριση σε ακόμη ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, η Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προχώρησε σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, απομακρύνοντας τον Τζενάρο Γκατούζο από τον πάγκο της ομάδας. Τη θέση του, τουλάχιστον σε μεταβατικό στάδιο, αναλαμβάνει ο Μπαλντίνι, ο οποίος μέχρι πρότινος βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας U21 της Ιταλίας.

• June 3 vs Luxembourg🇱🇺 (Away)

• June 7 vs Greece🇬🇷 (Away)



Η ομοσπονδία ανακοίνωσε επίσημα την ανάληψη των καθηκόντων του ως υπηρεσιακού τεχνικού της ανδρικής ομάδας, με πρώτο του τεστ τα φιλικά του Ιουνίου απέναντι σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο.



Όσον αφορά το προπονητικό του βιογραφικό, ο Μπαλντίνι διαθέτει πολυετή εμπειρία στο ιταλικό ποδόσφαιρο, έχοντας εργαστεί σε αρκετούς συλλόγους. Τελευταίος του σταθμός σε επίπεδο συλλόγων ήταν η Πεσκάρα τη σεζόν 2024-2025, ενώ στο παρελθόν έχει περάσει από ομάδες όπως η Κροτόνε, η Περούτζια, η Παλέρμο, η Βιτσέντζα, η Έμπολι, η Κατάνια, η Πάρμα, η Λέτσε, η Κιέβο Βερόνα, η Μπρέσια και η Σιένα.