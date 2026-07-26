Εθνική πόλο από χρυσάφι - Έγραψε ιστορία κόντρα στην Ουγγαρία και κατέκτησε το World Cup

Η Εθνική πόλο ανδρών του Θοδωρή Βλάχου κατάφερε να νικήσει την ισχυρή Ουγγαρία με σκορ 14-15 και πήρε τη νίκη μέσα στο Ολυμπιακό κολυμβητήριο του Σίδνεϊ με τον Αργυρόπουλο να βάζει το νικητήριο γκολ στην τελευταία ελληνική επίθεση μετά από θρίλερ στα τελευταία λεπτά.

Η Ελλάδα με τρομερό ματς και MVP Δημήτρη Σκουμπάκη κατάφερε τον μεγάλο του στόχο και ανέβηκε για πρώτη φορά στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου σε μεγάλη διοργάνωση.

Πώς εξελίχθηκε η μεγάλη αναμέτρηση

Ελληνική κυριαρχία στο πρώτο οκτάλεπτο

Η Ελλάδα μπήκε στον τελικό με το πόδι πατημένο στο γκάζι και έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της. Η «γαλανόλευκη» άνοιξε το σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Αργυρόπουλου, το οποίο κέρδισε ο Χαλυβόπουλος σε τετ α τετ.

Η Ουγγαρία απάντησε άμεσα, ισοφαρίζοντας στον παραπάνω με τον Βίσμεγκ, όμως η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου δεν επηρεάστηκε. Ο Κάκαρης δημιούργησε και ο Παπαναστασίου εκτέλεσε για το 2-1, ενώ λίγο αργότερα ο ίδιος ο Κάκαρης έβαλε τη δική του υπογραφή, σκοράροντας από τα δύο μέτρα για το 3-1.

Οι Μαγυάροι μείωσαν προσωρινά με τον Φέκετε, αλλά η Ελλάδα συνέχισε να επιβάλλει τον ρυθμό της. Ο Σκουμπάκης με ένα εκπληκτικό μακρινό σουτ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-2, ενώ ο Γαρδίκας ολοκλήρωσε ιδανικά μια εξαιρετική συνεργασία με τον Αλαφραγκή για το 5-2.

Ο Τζωρτζάτος φώναξε «παρών» σε κρίσιμες στιγμές, κρατώντας το ελληνικό προβάδισμα, όμως η Ουγγαρία κατάφερε να μειώσει πριν από το τέλος της περιόδου σε 5-3 με ατομική προσπάθεια του αρχηγού της, Κρίστιαν Μάνχερζ.

Δεύτερο οκτάλεπτο - Η επιστροφή της Ουγγαρίας και η ελληνική αντίδραση

Η δεύτερη περίοδος εξελίχθηκε σε μάχη χαρακτήρων. Οι Μαγυάροι ανέβασαν την πίεσή τους και εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες που δημιούργησαν στην κόντρα και στον παίκτη παραπάνω.

Ο Νάγκι μείωσε αρχικά σε 5-4, όμως η Ελλάδα είχε άμεση απάντηση. Ο Πούρος αξιοποίησε τον παραπάνω και διαμόρφωσε το 6-4, δίνοντας ξανά «αέρα» στην Εθνική.

Η Ουγγαρία, ωστόσο, δεν άφησε το παιχνίδι να ξεφύγει. Ο Νάγκι χτύπησε ξανά για το 6-5 και ο Βίγκβαρι, επίσης στον παραπάνω, έφερε τον τελικό στα ίσα (6-6).

Η ελληνική ομάδα έδειξε ψυχραιμία και βρήκε ξανά τη λύση στην επίθεση με αριθμητικό πλεονέκτημα. Ο Σκουμπάκης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 7-6, το οποίο παρέμεινε μέχρι την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, καθώς οι άμυνες κράτησαν στα τελευταία λεπτά.

Θρίλερ το τρίτο δεκάλεπτο

Το τρίτο οκτάλεπτο ήταν αντάξιο ενός μεγάλου τελικού. Η αγωνία χτύπησε κόκκινο, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται συνεχώς στο σκορ.

Ο Γιάνσικ ισοφάρισε σε 7-7 στον παραπάνω, αλλά η Ελλάδα απάντησε άμεσα. Ο Γκιουβέτσης, από δύσκολη γωνία, έδωσε ξανά προβάδισμα στην Εθνική για το 8-7.

Η Ουγγαρία επέστρεψε με τον Μάνχερζ (8-8) και στη συνέχεια πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ στον τελικό, όταν ο Ζάλανκι έκανε το 9-8 στον παραπάνω.

Η αντίδραση της Ελλάδας ήταν άμεση και εμφατική. Ο Γκιουβέτσης ισοφάρισε σε 9-9, ο Σκουμπάκης έδωσε εκ νέου προβάδισμα με 10-9, όμως ο Βίγκβαρι απάντησε για το 10-10.

Εκεί μίλησε ξανά η ελληνική ψυχή. Ο Πούρος πέτυχε ένα πανέμορφο σκαστό σουτ για το 11-10, ενώ στις τελευταίες στιγμές της περιόδου ο Τζωρτζάτος πραγματοποίησε ακόμη μία τεράστια επέμβαση στον παραπάνω, κρατώντας όρθια την Εθνική.

Το χρυσό φινάλε

Στην τελευταία περίοδο η Ελλάδα μπήκε αποφασισμένη να τελειώσει τη δουλειά. Ο Παπαναστασίου έκανε το 12-10 και ο συγκλονιστικός Σκουμπάκης συνέχισε να γράφει ιστορία.

Με δύο ακόμη προσωπικά τέρματα, έφτασε τα πέντε συνολικά στον τελικό και εκτόξευσε το ελληνικό προβάδισμα στο 14-11, μόλις 4:42 πριν από τη λήξη.

Ο Τζωρτζάτος συνέχισε τις μεγάλες αποκρούσεις, ενώ η ελληνική άμυνα άντεξε ακόμη και σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, σταματώντας την Ουγγαρία ακόμη και με διπλό αριθμητικό πλεονέκτημα.

Οι Μαγυάροι, όμως, απέδειξαν για ακόμη μία φορά γιατί είναι μία από τις κορυφαίες δυνάμεις του παγκόσμιου πόλο. Ο Ζάλανκι με δύο γκολ μείωσε σε 14-13 και κράτησε ζωντανή την ομάδα του.

Στο τελευταίο λεπτό, μέσα σε ένταση και διαμαρτυρίες από τον ελληνικό πάγκο, με τον Θοδωρή Βλάχο να δέχεται κίτρινη κάρτα, ο Μάνχερζ ισοφάρισε σε 14-14.

Μετά το τάιμ άουτ του Θοδωρή Βλάχου, η Ελλάδα κέρδισε αποβολή με τον Κάκαρη, εκμεταλλεύτηκε τον παίκτη παραπάνω και ο Αργυρόπουλος ανέλαβε την ευθύνη. Με ψυχραιμία και καθαρό μυαλό εκτέλεσε για το 15-14, μόλις 12 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε.

Η τελευταία επίθεση της Ουγγαρίας δεν έφερε την ισοφάριση. Η ελληνική άμυνα στάθηκε σαν τείχος και το τελικό σουτ σταμάτησε στα μπλοκ.