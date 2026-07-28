Εθνική πόλο: Ο Γιάννης Αλαφούζος έδωσε γενναιόδωρο πριμ στη «χρυσή» ομάδα

Η «χρυσή» Εθνική πόλο,επέστρεψε σήμερα από το Σίδνεϊ και ο Γιάννης Αλαφούζος, είπε να κάνει ένα «δωράκι» στην ομάδα.

Οι διεθνοίς «πολεμιστές», έγραψαν ιστορία μετά τη νίκη με 15-14 επί του «κολοσσού» του πόλο Ουγγαρία, και πανηγύρισαν το πρώτο τους χρυσό μετάλλιο έπειτα από προσπάθεια χρόνων.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, συγκινήθηκε από την μεγάλη διάκριση και επικοινώνησε με την ΕΟΕ για να ανακοινώσει την απόφασή του να τους δώσει 200.000 ευρώ για την επιτυχία τους, που αντιστοιχεί πάνω από 10.000 ευρώ για κάθε μέλος της ελληνικής αποστολής, τους 15 παίκτες και το τεχνικό επιτελείο.

Με αυτή τη κίνηση, ήθελε να δείξει πόσο σημαντική στιγμή ήταν αυτή για τη χώρα μας και το ότι οι πρωτεργάτες αυτής της επιτυχίες αξίζουν κάθε αγάπη από κάθε Έλληνα.