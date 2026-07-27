Εθνική πόλο: Ξέφρενο ελληνικό γλέντι στο Σίδνεϊ με μπουζούκια, ζεϊμπέκικο, εθνικό ύμνο και συνθήματα

Η εθνική ανδρών στο πόλο έγραψε ιστορία καθώς επικράτησε της Ουγγαρίας στον τελικό του Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ και στέφθηκε πρωταθλήτρια κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία. Επομένως μια τέτοια επιτυχία δεν θα γινόταν να μην γιορταστεί με... τον ελληνικό τρόπο.

Ώρες μετά την απονομή και τους πρώτους πανηγυρισμούς, οι Έλληνες διεθνείς έβαλαν τα καλά τους και βγήκαν να γιορτάσουν σε μια ελληνική ταβέρνα στην Enmore Road. Εκεί το σκηνικό ήταν τρομερά εορταστικό και πάνω από όλα ελληνικό. Ζωντανή ορχήστα, μπουζούκια αλλά και ένα μαγαζί γεμάτο με ελληνικές σημαίες υποδέχθηκε τους πρωταθλητές, με τον κορυφαίο τερματοφύλακα του World Cup Παναγιώτη Τζωρτζάτο να ρίχνει το πρώτο ζεϊμπέκικο υπό τους ήχους του «Σ' Αναζητώ στη Σαλονίκη».

Μετά ανέλαβε δράση ο MVP του μεγάλου τελικού, ο Δημήτρης Σκουμπάκης, ο οποίος μετά τα πέντε γκολ που σκόραρε πήρε το μικρόφωνο και ενθάρρυνε τους παρευρισκόμενους να φωνάξουν όλοι μαζί το γνωστό σύνθημα «Ελλάς ολέ, ολέ, δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ», ενώ αξίζει να σημειωθεί πως για πολλή ώρα κανένας δεν καθόταν καθώς ότι και να έπαιζε η ορχήστρα όλοι χόρευαν με την ψυχή τους.

Η πιο συγκινητική στιγμή όμως ήταν λίγο πριν το τέλος των πανηγυρισμών και της βραδιάς, όταν όλοι σηκώθηκαν και έψαλλαν τον εθνικό ύμνο όπως όταν ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του βάθρου και είδαν την ελληνική σημαία να κυματίζει υψηλότερα από όλες για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού πόλο ανδρών.