Ετήσιο Συνέδριο της Πρωτοβουλίας BrainReGain: «RETURN. TALENT. IMPACT»

Το Ετήσιο Συνέδριο της Πρωτοβουλίας BrainReGain, με τίτλο “RETURN. TALENT. IMPACT.”, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας), παρουσιάζοντας για το νέο 360° μοντέλο της Πρωτοβουλίας για τη σύνδεση του παγκόσμιου ελληνικού ταλέντου με το μέλλον της Ελλάδας.

Μέσα από μία σύγχρονη προσέγγιση, το BrainReGain περνά από τη συζήτηση γύρω από το brain drain σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο σύνδεσης, διεθνούς εμπειρίας, συνεργασίας και επανασύνδεσης με την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν οι νέες δράσεις BrainExplore, BrainExchange και BrainReConnect, με ιδιαίτερη έμφαση στη νέα γενιά, τη διεθνή εμπειρία και τη σύνδεση με τη διασπορά, καθώς και η εξειδικευμένη δράση για τον τομέα της Υγείας “Η Υγεία Επιστρέφει Σπίτι”.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των ερευνών της Πρωτοβουλίας σχετικά με τον επαναπατρισμό και την αγορά εργασίας, ενώ θα ακουστούν και πραγματικές ιστορίες Ελλήνων που επέστρεψαν στην Ελλάδα, μεταφέροντας εμπειρίες, προκλήσεις και προσωπικές διαδρομές επιστροφής.

Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Πολιτείας, της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, Έλληνες του εξωτερικού, νέοι επαγγελματίες και θεσμικοί φορείς.

Το Συνέδριο τελεί υπό τις αιγίδες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας και του ΣΕΒ.

