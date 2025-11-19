Σπορ Ποδόσφαιρο Super League 1 Ολυμπιακός

Ετοιμάζει βαλίτσες για Αγγλία ο Μανέ που «κόπηκε» από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι

Στην Αγγλία θα συνεχίσει ο Μανέ, που είχε απασχολήσει τον Ολυμπιακό, όμως δεν κατάφερε να περάσει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις.

Έτοιμος να υπογράψει στην Στόουκ Σίτι φαίνεται να είναι ο Αμπντουλί Μανέ, εξαργυρώνοντας έτσι την εξαιρετική σεζόν που πραγματοποίησε με την Μιάλμπι στην Σουηδία. Η συμβολή του 21χρονου ήταν καταλυτική, καθώς η ομάδα κατάκτησε το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

Κάπου εδώ να υπενθυμίσουμε ότι ο Αφρικανός το καλοκαίρι ήταν πολύ κοντά στο να έρθει στην χώρα μας και συγκεκριμένα στον νταμπλούχο Ολυμπιακό. Η υπόθεση όμως «κόλλησε» στις ιατρικές εξετάσεις και με βάση το εύρημα που εντοπίστηκε, υπήρξε αναστάτωση στους «ερυθρόλευκους» που είχε ως αποτέλεσμα να μην προχωρήσει η μεταγραφή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Σουηδία, άλλα και την Αγγλία, η Στόουκ αναμένεται να τον κάνει δικό της με ένα ποσό πάνω από τα 6 εκατομμύρια ευρώ!

