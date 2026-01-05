Έτρεχε στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης με 304 χλμ και παράλληλα τραβούσε βίντεο για το TikTok

Μία άκρως ανεύθυνη και επικίνδυνη συμπεριφορά επέδειξε ένας οδηγός στη Θεσσαλονίκη. Οδηγούσε με ταχύτητα που έφτασε τα 304 χιλιόμετρα/ώρα στον περιφερειακό της πόλης και μάλιστα βιντεοσκοπούσε την πορεία του κρατώντας το τιμόνι με το ένα χέρι. Μάλιστα, γράφει στη λεζάντα του βίντεο που ανέβηκε στο TikTok: «Κανά Honda να πάει 300χλμ με ένα χέρι έχουμε;»

Σύμφωνα με το thestival, ο συγκεκριμένος οδηγός έχει πολλά βίντεο στο TikTok όπου προβάλλει την οδήγηση με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Οι αναρτήσεις είναι σε γνώση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία τον έχει ταυτοποιήσει και θα προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες.