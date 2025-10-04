Έτσι έπεισε ο Τραμπ τον Νετανιάχου για τη Γάζα: «Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα Σάββατο (4/10) σε συνέντευξή του πως προέτρεψε προσωπικά τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, να αποδεχθεί το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας και για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς.

«Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη», είπε ο Τραμπ, περιγράφοντας τη συνομιλία τους στο Channel 12, και πρόσθεσε ότι μετά από αρχικές επιφυλάξεις ο Νετανιάχου συμφώνησε να προχωρήσει.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε την Παρασκευή, λίγο πριν από τη δημόσια έκκλησή του για προσωρινή παύση των επιθέσεων, και αποτέλεσε κρίσιμο βήμα για την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων. «Είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία», τόνισε ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι «όλες οι χώρες υποστηρίζουν το σχέδιο».

Μετά την παρέμβαση της Ουάσιγκτον, όπως μετέδωσαν ισραηλινά μέσα, ο Νετανιάχου διέταξε την αναστολή της σχεδιαζόμενης επιχείρησης κατάληψης στην πόλη της Γάζας και την προσωρινή διακοπή αεροπορικών πληγμάτων, προκειμένου να προετοιμαστεί «η άμεση εφαρμογή του πρώτου σταδίου» του αμερικανικού σχεδίου, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ταχεία απελευθέρωση ομήρων με αντάλλαγμα την παράδοση Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Στην Αίγυπτο οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου

Στο διπλωματικό μέτωπο, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ -γαμπρός και σύμβουλος του Τραμπ- αναμένεται να μεταβούν στην Αίγυπτο για να συζητήσουν τις τεχνικές λεπτομέρειες της ανταλλαγής και ενός «διαρκούς ειρηνευτικού σχεδίου».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στην παρέμβαση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτηρίζοντάς τον «βοηθητικό» στην πίεση προς τη Χαμάς. Παράλληλα επέρριψε ευθύνες στην ισραηλινή ηγεσία για τη διεθνή απομόνωση του Ισραήλ, δηλώνοντας ότι ένα από τα κίνητρα της αμερικανικής πρωτοβουλίας είναι η «αποκατάσταση της διεθνούς εικόνας» της χώρας.

Παρά την αισιοδοξία των τελευταίων 24ώρων, διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα -ιδίως ο αφοπλισμός της Χαμάς, οι εγγυήσεις για μόνιμη εκεχειρία και το τελικό πολιτικό πλαίσιο- τα οποία θα κρίνουν τελικά αν η τρέχουσα δυναμική θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη συμφωνία.