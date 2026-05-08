Εύα Κοτανίδη: «Και οι δύο γονείς μου ήταν άθεοι, αλλά εγώ πηγαίνω στην εκκλησία»

Η Εύα Κοτανίδη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για τη βοήθεια που δέχεται από τον πατέρα της που έχει φύγει από τη ζωή. «Αισθάνομαι ότι με καθοδηγεί ο μπαμπάς μου, είναι το αγγελάκι μου που λένε. Έχω μια φίλη που και εκείνη έχει φύγει ο μπαμπάς της και λέμε το αγγελάκι μας. Είναι ωραίο να αισθάνεσαι ότι κάποιος σε προσέχει, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι εγώ πολλές φορές ψάχνω απαντήσεις και τον βλέπω στον ύπνο μου να μου τις δίνει. Δηλαδή υπάρχει μια σύνδεση, μπορεί να είναι μια μη συνειδητή, υποσυνείδητη, δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά εγώ νιώθω ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση ακόμα.

Πολλές φορές βρίσκομαι σε μια στιγμή που πρέπει να πάρω κάποιες αποφάσεις και δεν ξέρω τι απόφαση να πάρω. Και εκεί είναι που λέω, ρε μπαμπά, τώρα ας πούμε εσύ τι θα έκανες; Δεν είμαι άνθρωπος των γρήγορων αποφάσεων. Μερικές φορές είναι πιο πολύ το πόσο αισθάνομαι ότι δεν θα ήθελα να πάρω την απόφαση αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Λες τώρα να αποφασίσω αυτό και δεν είναι το σωστό και πρέπει να αποφασίσω κάτι άλλο, ειδικά όταν έχει να κάνει με τη δουλειά. Στα προσωπικά μου είναι πιο εύκολο να πάρω αποφάσεις, στα επαγγελματικά, πολλές φορές, ειδικά με τις παραγωγές στο θέατρο, με τις επιλογές, με όλα αυτά, υπάρχουν φορές που εκεί ζορίζομαι και λέω τι θα έκανε ο πατέρας μου αυτή τη στιγμή. Το σκέφτομαι πάρα πολλές φορές αυτό».

«Βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο»

«Έχω καταφέρει στην πορεία της ζωής μου να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδειο. Δεν άντεχα άλλο να είμαι έτσι, γκρινιάρα. Όταν φοβάσαι, όταν αγχώνεσαι, όταν στρεσάρεσαι, δημιουργείται μία τοξικότητα χωρίς να το θέλεις. Και κάποια στιγμή το συνειδητοποιείς και λες όπα εγώ θέλω να είμαι έτσι, θέλω να είμαι αυτή; Θέλει λίγη δουλίτσα, άμα το δουλέψεις είναι εφικτό, μπορεί να γίνει. Όταν αρχίζω να σκέφτομαι αρνητικά, λέω, όπα, όπα, όπα, λέω, κάτσε, περίμενε, πάρε μια ανάσα. Η δουλειά με κάνει να σκέφτομαι αρνητικά. Παίρνεις μία ανάσα, αφήνεσαι λίγο περισσότερο στη ροή των πραγμάτων και στην πορεία βλέπεις ότι να, είδες, τσάμπα αγχωνόμουν.

Αισθάνομαι ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι μεγαλύτερο από εμάς, να το θέσω έτσι, θα το έλεγα πιο πολύ ενέργεια του σύμπαντος εγώ. Και οι δύο γονείς μου ήταν άθεοι, αλλά εγώ πηγαίνω στην εκκλησία. Η μία οικογένεια, η γαλλική, καλά ήταν άθεοι όλοι, η άλλη της πλευράς του μπαμπά μου ήταν Χριστιανοί, ήταν πιστοί, πιστεύανε οι άνθρωποι. Αυτό που πάντα ζήλευα στον παππού μου και στη γιαγιά μου, ήταν αυτή τους την πίστη».