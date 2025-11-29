«Εύχομαι να με συγχωρήσουν»: Η συνέντευξη-εξομολόγηση του ατιμασμένου βασιλιά Χουάν Κάρλος

Την πρώτη του αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος στο γαλλικό κανάλι France 3 τρεις εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του βιβλίου «Reconciliación» στο οποίο παραθέτει την δική του οπτική τόσο για την περίοδο της μοναρχίας του όσο και την απομάκρυνσή του από αυτή.

Μιλώντας στην εκπομπή «Secrets d'Histoire» και στον δημοσιογράφο Στεφάν Μπερν αναφέρθηκε στην παιδική του ηλικία, τα επιτεύγματα των 39 χρόνων της βασιλείας του, τη ζωή του στο Άμπου Ντάμπι, και τη σχέση του με τον γιο του νυν βασιλιά Φελίπε. «Η σχέση μας μπορεί να έχει περάσει από πολλά στάδια αλλά είναι πολύ καλή».

Η συνέντευξη μεταδόθηκε μόλις τέσσερις μέρες μετά τη συνάντηση σύσσωμης ισπανικής βασιλικής οικογένειας στο Παλάτι του Ελ Παρντό μετά την παρασημοφόρηση της βασιλομήτορος Σοφίας από τον Φελίπε, ωστόσο η αποστασιοποίησή του από τα μέλη της οικογένειάς του, ειδικά από το 2020 και έπειτα είναι εμφανής.

Αν και παραδέχτηκε ότι τον λυπεί που δεν μπορεί να είναι με την οικογένειά του πιο συχνά και να συμβουλεύει τον γιο του παραδέχτηκε «Θα ήθελα να τον βλέπω περισσότερο και να βλέπω περισσότερο τις κόρες του, την πριγκίπισσα Λεονόρ και την Ινφάντα Σοφία». Είναι καλός βασιλιάς» ενώ ζήτησε από τον ισπανικό λαό να στηρίξει τον γιό του στο έργο του.

«Με έχουν εγκαταλείψει αλλά με έναν πιο φιλοσοφικό τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι διατηρούμε μια επαφή. Μικρή αλλά τη διατηρούμε» παραδέχτηκε.

«Όλοι οι άνθρωποι κάνουν λάθη»

Στο βιβλίο του αναφέρεται σε «άλλο ένα λάθος»: τη σχέση του με την Κορίνα Λάρσεν. «Όλοι οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Όλοι κάνουν λάθη. Όμως πλέον όλα έχουν διορθωθεί. Όλα έχουν τελειώσει. Είμαι ήρεμος».

Συνειδητοποιώντας ότι ακόνη και ως τέως βασιλιάς είναι πάντα στο επίκεντρο, τόνισε ότι τα μέσα ενημέρωσης έχουν διατυπώσει αρκετά ψέματα.

Αν και δεν μετανιώνει για τίποτα, παραδέχεται ότι κατά τη διάρκεια των 39 χρόνων της βασιλείας του, μερικές φορές δεν έδωσε αρκετή προσοχή στην οικογένειά του. «Ελπίζω να με συγχωρήσουν».

Παράλληλα απηύθυνε ένα αίτημα προς τους Ισπανούς: «Θέλω να καταλάβουν τι παρακαταθήκη άφησα. Το Σύνταγμα. Είναι το μοναδικό στην Ευρώπη που έχει όνομα. Λέγεται Σύνταγμα του Βασιλιά Χουάν Κάρλος και είναι πραγματικά συγκινητικό».

Ωστόσο, δεν ξεκαθάρισε εάν έχει πρόθεση να επιστρέψει στην Ισπανία. «Θα εξαρτηθεί από την κατάσταση και τη στιγμή. Θυμάμαι πάντα την Ισπανία. Είναι πολύ ριζωμένη μέσα μου. Οι μυρωδιές της, τα τοπία της, οι ταυρομαχίες, το φλαμένκο, το φαγητό, τα πάντα, αλλά καθώς πηγαίνω εκεί κάθε μήνα για να συμμετάσχω στους αγώνες στο Σαντσέχο, τρώω και περνάω καλά».