Εύη Βατίδου για μνημόσυνο Αλέξη Κούγια: «Περίμενα να έχει περισσότερο κόσμο, όσοι θέλησαν είναι εδώ»

Ένας χρόνος πέρασε από τότε που ο Αλέξης Κούγιας έφυγε από τη ζωή και την Κυριακή 1 Μαρτίου έλαβε χώρα το μνημόσυνό του στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Η Εύη Βατίδου μίλησε για την απώλεια του πρώην συζύγου και πατέρα των δύο της παιδιών.

«Ο χρόνος βοηθάει, εννοείται. Δεν μπορείς να κάνεις και κάτι… Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές, ήταν πάρα πολύ δύσκολα χρόνια γενικότερα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ειπωθεί τίποτα, σιγή και σιωπή είναι ό,τι καλύτερο. Είχε κάποιο κόσμο. Εγώ περίμενα να έχει περισσότερο κόσμο, αλλά ξέρετε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ προσωπικό το πώς αισθάνεται ο καθένας. Αυτές οι στιγμές είναι δύσκολες. Όσοι θέλησαν, είναι εδώ, καλώς ήρθαν, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία τους».

«Αναγκάζονται να πάρουν τον ρόλο του πατέρα τους»

«Τα παιδιά πήραν πολλές ευθύνες φέτος και βλέπω ότι τα καταφέρνουν πάρα πολύ καλά, ανέλπιστα καλά, οπότε είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό. Αναγκάζονται να μπουν σε μια διαδικασία και να πάρουν τον ρόλο σιγά - σιγά του πατέρα τους, σε όλα τα επίπεδα. Εγώ πάντοτε θα είμαι δίπλα τους, από πίσω, εκεί, να τους στηρίζω, να τους βοηθώ, να τους συμβουλεύω αν με χρειαστούν σε κάτι. Η μαμά είναι μαμά, δεν αλλάζει αυτό. Και νομίζω ότι πλέον είμαι και το μοναδικό τους στήριγμα από εδώ και στο εξής».

«Μου έχουν μείνει οι καλές στιγμές»

«Πάρα πολλά πράγματα θυμάμαι από τον Αλέξη και μου έχουν μείνει ευτυχώς οι καλές στιγμές. Και τώρα τον σκέφτομαι έτσι μόνο… Δηλαδή όσο περνάει ο καιρός σκέφτομαι περισσότερο τις καλές του στιγμές. Αρχίζω να ξεχνάω τα άσχημα πράγματα και αυτό είναι και το πιο σημαντικό νομίζω».