Εύη Βατίδου: Η ιστορία πίσω από τη διάσημη ατάκα «Πώς παίρνω το 100;»

Η Εύη Βατίδου έκανε ένα live στο TikTok και μοιράστηκε μαζί μας το παρασκήνιο πίσω από το περιβόητο “Πώς παίρνω το 100;”, τη διάσημη ατάκα της που ακόμη και σήμερα την ακολουθεί! Με χαλαρή διάθεση και χαμόγελο, το μοντέλο μας ταξίδεψε πίσω στον χρόνο, στην εποχή όπου ακόμα ήταν παντρεμένη με τον Αλέξη Κούγια.

Όλα συνέβησαν το 2004, όταν ο ποινικολόγος προσπάθησε να μπει στο ALTER επειδή είχε διαμάχη με τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο και ήθελε να μπουκάρει στην εκπομπή «Ζούγκλα» που έβγαινε ζωντανά στον αέρα! «Είχε πάει ο Αλέξης Κούγιας στον Εισαγγελέα υπηρεσίας για να απαγορεύσει στον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο να βγάλει την εκπομπή του. Αργότερα και εφόσον έβλεπε πως δεν τον έβγαζαν τηλεφωνικά στον αέρα για να παρέμβει, αποφάσισε να πάει ο ίδιος στο στούντιο και να τους τα πει live. Αποφάσισα να πάω κι εγώ μαζί του».

«Κατσικώθηκα με την ατάκα»

«Όταν φτάσαμε στο κανάλι, πάει να μπει μέσα, αλλά δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα. Επειδή λοιπόν δεν μπορούσε να μπει μέσα μου λέει τη χαρακτηριστική ατάκα: “Πάρε το 100”!

Είχε μπει τότε στις σταθερές γραμμές το 210. Εγώ λοιπόν εκείνη την ώρα δεν ήξερα αν απ’ το κινητό τηλέφωνο έπρεπε να βάλεις το 210 μπροστά από το 100 ή αν πρέπει να πατήσεις κατευθείαν 100 και θα σε βγάλει στην Άμεση Δράση. Όταν μου είπε “πάρε το 100”, λέω πολύ απλά “πώς παίρνουν το 100”. Αυτή είναι η ιστορία. Έκτοτε… κατσικώθηκα εγώ με το “Πώς παίρνουν το 100”!»