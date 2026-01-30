Εurobank: Στο 138,2% η σχέση χρέους-ΑΕΠ και στο 2,4% ο ρυθμός ανάπτυξης το 2026

Η σχέση χρέους-ΑΕΠ θα υποχωρήσει στις 138,2% το 2026 ενώ στο 2,4% θα «κάτσει» ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ και πάλι καλύτερα από την Ευρωζώνη, με βάση τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τις οποίες η Ελλάδα εκτιμάται ότι συγκαταλέγεται στις χώρες της Ευρωζώνης με τα υψηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα ως ποσοστό του ΑΕΠ την περίοδο 2025–2026, σύμφωνα με αναλυτές της Eurobank.

Οικονομικές Εξελίξεις και Διεθνές Περιβάλλον: Η παγκόσμια οικονομία κατά τη διάρκεια του 2025 και ενόψει του 2026 κινείται σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, παρά την αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει τα τελευταία έτη απέναντι σε διαδοχικούς εξωγενείς κλυδωνισμούς. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι εμπορικές αντιπαραθέσεις, η επιτάχυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και οι προκλήσεις που απορρέουν από τα υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους διεθνώς, συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Καθιέρωση του control account

Ο λογαριασμός ελέγχου (control account) αποτελεί μηχανισμό του νέου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου, μέσω του οποίου παρακολουθείται σωρευτικά η απόκλιση της πραγματικής εξέλιξης των καθαρών πρωτογενών δαπανών από το προβλεπόμενο πολυετές μονοπάτι, επιτρέποντας την απορρόφηση ετήσιων αποκλίσεων εφόσον διατηρείται η συνολική συμμόρφωση

Στο 3,1% ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας. Στο 2,4% η ανάπτυξη στην Ελλάδα, καλύτερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Οκτώβριος 2025), ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 3,2% το 2025 και θα επιβραδυνθεί οριακά σε 3,1% το 2026, αντανακλώντας τη σταδιακή εξασθένηση

της δυναμικής σε βασικές οικονομίες και τη διατήρηση περιοριστικών χρηματοπιστωτικών συνθηκών. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι κυβερνήσεις καλούνται να προσαρμόσουν το μίγμα οικονομικής πολιτικής, με στόχο τον περιορισμό της αβεβαιότητας, τη διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας και την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής.

Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού 2026, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 2,4% το 2026, έναντι 2,2% το 2025, διατηρώντας σαφή υπεραπόδοση έναντι του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ (2,3%) και ο πληθωρισμός (περίπου 2,2%) συγκλίνουν προς επίπεδα συμβατά με τη σταθερότητα τιμών, ενώ η ανεργία συνεχίζει την καθοδική της πορεία. Οι μακροοικονομικές παραδοχές του ΠΥ 2026 χαρακτηρίζονται από συντηρητική προσέγγιση, χωρίς ενσωμάτωση σεναρίων υπεραπόδοσης, και ευθυγραμμίζονται σε γενικές γραμμές με τις προβλέψεις των ευρωπαϊκών θεσμών και των βασικών αναλυτών. Ωστόσο, οι προβλέψεις της αγοράς υποδηλώνουν ελαφρώς χαμηλότερο επίπεδο ΑΕΠ τόσο για το 2025 όσο και για το 2026 σε σχέση με τον προϋπολογισμό, στοιχείο που συνιστά καθοδικό μακροοικονομικό κίνδυνο για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, χωρίς πάντως να αναιρεί τη συνολική αξιοπιστία των παραδοχών.