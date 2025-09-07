EuroBasket 2025: Το πρώτο μεγάλο «σεισμικό ρήγμα» μετά από τέσσερις δεκαετίες

Το EuroBasket 2025 εξελίσσεται σε τουρνουά που ανατρέπει την ιστορία. Οι δύο «σταθερές» του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Γαλλία και Ισπανία, μένουν εκτός της φάσης των «8» για πρώτη φορά μετά από σαράντα ολόκληρα χρόνια. Μια εξέλιξη που δεν είναι απλώς στατιστική λεπτομέρεια, αλλά σημάδι αλλαγής εποχής.



Η Γεωργία υπέγραψε μια εντυπωσιακή στιγμή του θεσμού, αποκλείοντας μια Γαλλία που είχε συνηθίσει να λογίζεται ως ένα από τα φαβορί ανέκαθεν. Με πείσμα, ενέργεια και καθαρό μυαλό στις κρίσιμες στιγμές, η ομάδα του Τζίκιτς απέδειξε ότι δεν υπάρχει πια χώρος για «παραδοσιακές ιεραρχίες» και «αυτόματες» προκρίσεις. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Φινλανδία έβαλε το δικό της λιθαράκι στο νέο τοπίο πετώντας εκτός διοργάνωσης τη Σερβία, το απόλυτο φαβορί του θεσμού, θυμίζοντας πως οι λεγόμενοι «δευτεροκλασάτοι» μπορούν πλέον να σταθούν απέναντι σε κάθε υπερδύναμη.

Η Ισπανία, από την άλλη, πλήρωσε το τίμημα της ασυνέπειας και της έλλειψης συγκέντρωσης και δεν πέρασε καν στον νοκ-άουτ γύρο. Για μια χώρα που είχε συνηθίσει να φτάνει σχεδόν αυτόματα στην τελική οκτάδα, ο αποκλεισμός μοιάζει με το τέλος μιας ολόκληρης μπασκετικής γενιάς. Η απουσία σταρ που παλαιότερα έδιναν το παρών ανελλιπώς και οι νέες απαιτήσεις του σύγχρονου παιχνιδιού, φανέρωσαν τα όρια της.

Το EuroBasket του 2025, λοιπόν, δεν είναι απλώς μια ακόμη διοργάνωση. Είναι το σημείο καμπής όπου οι παραδοσιακές δυνάμεις παραμερίζουν και νέες χώρες παίρνουν τη θέση τους στο προσκήνιο. Γεωργία και Φινλανδία έδωσαν σήμα μιας νέας εποχής. Αυτή ακριβώς η μετάβαση είναι που δίνει στην τρέχουσα διοργάνωση τον χαρακτήρα της πιο ανατρεπτικής των τελευταίων δεκαετιών.