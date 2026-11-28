Ο ΠΑΟΚ διανύει εξαιρετική αγωνιστική περίοδο, τόσο στη Basket League, όσο και στο Eurocup, στο οποίο στον όμιλό του είναι δεύτερος πίσω από τη σταθερά πρώτη Μπασάκσεχίρ.

Ένας από τους «πρωτεργάτες» αυτού του έργου, είναι φυσικά ο Νικ Καλάθης, ο οποίος είναι ο «μαέστρος» στον άσσο και ότι και να σχεδιάσει ο Τρινκιέρι, αυτός θα το βγάλει με τον δικό του τρόπο στο παρκέ. Το Eurocup, γι΄ αυτό τον λόγο τον αποθέωσε στα social media.

Η διοργανώτρια αρχή αναγνώρισε την εξαιρετική του παρουσία και δημοσίευσε ένα βίντεο με χαρακτηριστικές ασίστ του από τη φετινή σεζόν, συνοδεύοντάς το με μία ιδιαίτερα εύστοχη λεζάντα: «Δεν ανήκουν όλα τα αριστουργήματα σε μουσείο. Κάποια έρχονται κατευθείαν από τα χέρια του Νικ Καλάθη!»