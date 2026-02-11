Euroleague: «Ανατροπή στην... ανατροπή με Χέιζ-Ντέιβις, ακόμη είναι θολό το τοπίο»

Το μεταγραφικό σίριαλ του Νάιτζελ Χέιζ–Ντέιβις παραμένει ανοιχτό, με τον 31χρονο Αμερικανό φόργουορντ να ζυγίζει τις επιλογές του και να κρατά κλειστά τα χαρτιά του για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Μετά την αποδέσμευσή του από το ΝΒΑ, ο MVP του Final Four 2025 βρίσκεται στο επίκεντρο έντονου ενδιαφέροντος στην ευρωπαϊκή αγορά.



Στην «κούρσα» για την υπογραφή του φέρονται να συμμετέχουν η Χάποελ Τελ Αβίβ και η πρώην ομάδα του, Φενέρμπαχτσε, ενώ πρόταση κατέθεσε και ο Παναθηναϊκός. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, η πρόταση των «πρασίνων» απορρίφθηκε από την πλευρά του παίκτη.



Νέα διάσταση έδωσε ο Τούρκος δημοσιογράφος Ερσάν Σερντάλ, ο οποίος μέσω «X» ξεκαθάρισε ότι ο Χέιζ–Ντέιβις δεν έχει υπογράψει με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, διαψεύδοντας τα σχετικά σενάρια. Όπως σημείωσε, ο παίκτης δεν έχει ανακοινώσει την απόφασή του «σε καμία από τις δύο πλευρές», διατηρώντας το τοπίο θολό.

Nigel Hayes-Davis, Hapoel Tel-Aviv ile sözleşme imzalamadı. Oyuncu takım seçimi konusunda kararını henüz taraflara deklare etmedi.#ESpress — Ersan Serdal (@ersanserdall) February 11, 2026





Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή πιάτσα, ο Αμερικανός επιδιώκει συμβόλαιο που θα τον καταστήσει τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη της EuroLeague, ξεπερνώντας τα περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ που λαμβάνει ο Βασίλιε Μίτσιτς στη Χάποελ Τελ Αβίβ.



Το μόνο βέβαιο, προς το παρόν, είναι ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι επόμενες ημέρες αναμένονται καθοριστικές για ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της ευρωπαϊκής αγοράς.