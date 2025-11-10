EuroLeague: Απαγόρευση μεταγραφών στη Μονακό για παράβαση του Πειθαρχικού Κώδικα

Η EuroLeague ανακοίνωσε πως επιβάλει ποινή απαγόρευσης μεταγραφών στη Μονακό για το προσεχές διάστημα, λόγω παραβίασης του Πειθαρχικού Κώδικα της Λίγκας. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη παραβίασε τα άρθρα «32.α), 32.γ) και 32.δ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball, σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές, μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και έλλειψη συνεργασίας». Η απαγόρευση τίθεται σε άμεση ισχύ, μέχρι να υπάρξει οριστική απόφαση επί του θέματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η Επιτροπή Ελέγχου της Διοίκησης (MCC), η ανεξάρτητη επιτροπή που εξετάζει την οικονομική απόδοση των συλλόγων και τη συμμόρφωσή τους με τους σχετικούς κανονισμούς, έχει παραπέμψει δικαστική διαδικασία στην Οικονομική Επιτροπή κατά της AS Monaco, λόγω παράβασης των άρθρων 32.α), 32.γ) και 32.δ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball, σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές, μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και έλλειψη συνεργασίας.



Εν αναμονή τελικής απόφασης επί του θέματος, η Οικονομική Επιτροπή επέβαλε προσωρινό μέτρο που απαγορεύει στην AS Monaco να εγγράφει νέους παίκτες και προπονητές. Το μέτρο αυτό τίθεται σε άμεση ισχύ».