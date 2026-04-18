EuroLeague: Αυτό είναι το μοναδικό ρεκόρ που κυνηγούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR

Η κανονική διάρκεια της EuroLeague ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (17/04), με τον Παναθηναϊκό AKTOR να επικρατεί (97-62) της Αναντολού Εφές και να τερματίζει έβδομος. Οι «πράσινοι» θα συναντήσουν τη Μονακό του Μάικ Τζέιμς, με έπαθλο μία θέση στα Play Offs της κορυφαίας διοργάνωσης.

(1) Olympiakos ⚔️ Play-In C (8)

(2) Valencia ⚔️ Play-In A (7)

(3) Real Madrid ⚔️ Hapoel Tel Aviv (6)

(4) Fenerbahçe Beko ⚔️ Zalgiris Kaunas (5)



(7) Panathinaikos ⚔️ Monaco (8)

(9) Barcelona ⚔️ Kızılyıldız…

Πέραν του Παναθηναϊκού, βέβαια, η χώρα εκπροσωπείται στη EuroLeague και από τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα τερμάτισε πρώτη στην κανονική διάρκεια, εξασφαλίζοντας απευθείας την πρόκριση για τα Play Offs, αλλά και το πολυπόθητο πλεονέκτημα έδρας.

Το μοναδικό ρεκόρ που κυνηγούν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός AKTOR

Οι δύο αιώνιοι του ελληνικού μπάσκετ βρίσκονται σε... τροχιά ενός μοναδικού ρεκόρ. Από τη σεζόν 2016-2017, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη EuroLeague το format της Κανονικής Περιόδου με την ενιαία βαθμολογία, καμία ομάδα που τερμάτισε στην πρώτη θέση δε κατέκτησε το τρόπαιο.

Επίσης, δεν υπάρχει κάποια ομάδα που να τερμάτισε στην έβδομη θέση της ενιαίας βαθμολογίας, που να έφτασε μέχρι τον τίτλο. Αν δηλαδή, ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός AKTOR κατακτήσουν τη φετινή EuroLeague, θα γράψουν ιστορία, αφού θα είναι η πρώτη φορά που μία ομάδα που τερματίζει στην 1η ή την 7η θέση, κερδίζει το τρόπαιο.

Η... κατάρα της πρώτης θέσης και ο Ολυμπιακός

Από το 2016, οι ομάδες που τερματίζουν στην πρώτη θέση της ενιαίας βαθμολογίας της EuroLeague δεν κατορθώνουν να κερδίσουν το τρόπαιο. Η... κατάρα, που συνοδεύει την πρώτη θέση «χτύπησε» και τον Ολυμπιακό, που τη σεζόν 2022-2023 τερμάτισε πρώτος, αλλά ηττήθηκε στον τελικό του Final Four από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός, επίσης τερμάτισε πρώτος το 2025. Όμως, όπως και το 2023, δε κατόρθωσε να κερδίσει τη EuroLeague, αφού γνώρισε την ήττα στον ημιτελικό του Final Four.

Η έβδομη θέση και ο... γηπεδούχος Παναθηναϊκός AKTOR

Από το 2016 μέχρι και σήμερα, η ομάδα που τερμάτισε στη χαμηλότερη θέση της βαθμολογίας και κατέκτησε το τρόπαιο, ήταν η Εφές το 2022. Οι Τούρκοι είχαν τερματίσει έκτοι, όμως προκρίθηκαν στο Final Four και κατέκτησαν εν τέλει τον τίτλο στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR φέτος τερμάτισε έβδομος. Όμως, στην προσπάθεια που κάνει για να κατακτήσει το φετινό τρόπαιο, έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Φιλοξενεί το Final Four στην έδρα του. Εκεί, δηλαδή όπου έιχε «ράψει» το 4ο από τα 7 αστέρια της φανέλας του.

Ο Ολυμπιακός, δηλαδή, αλλά και ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκονται μπροστά σε μία πρωτοφανή πρόκληση. Η κατάκτηση της φετινής EuroLeague δεν είναι απλώς ένα ενδεχόμενο, που... ανοίγει την όρεξη στους φιλάθλους των «αιωνίων», αλλά μία χρυσή ευκαιρία να γραφτεί ιστορία.

Οι κατακτήσεις της EuroLeague από τη σεζόν 2016-2017