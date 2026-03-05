EuroLeague: Αυτοί είναι οι τρεις διαιτητές που θα σφυρίξουν το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR

Η EuroLeague ανακοίνωσε τη διαιτητική τριάδα που θα διευθύνει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR στο ΣΕΦ (6/3, 21:15), ορίζοντας τρεις ιδιαίτερα έμπειρους ρέφερι με πολυετή παρουσία στη διοργάνωση.

Την αναμέτρηση θα σφυρίξουν οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεζ, Εμίλιο Πέρεζ Πιθάρο και Σάσο Πέτεκ, μία σύνθεση που συνδυάζει εμπειρία, διαφορετικές σχολές διαιτησίας και σημαντική παρουσία σε παιχνίδια υψηλής έντασης.

Η έμπειρη διαιτητική τριάδα

Ο Μιγκέλ Άνχελ Πέρεζ αποτελεί έναν από τους πιο έμπειρους Ισπανούς διαιτητές των τελευταίων δεκαετιών. Με παρουσία στην ισπανική Liga ACB από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 και εκατοντάδες αγώνες στο ενεργητικό του, έχει διευθύνει τελικούς και κρίσιμες αναμετρήσεις σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην EuroLeague συγκαταλέγεται σταθερά στους διαιτητές που επιλέγονται για απαιτητικά παιχνίδια, έχοντας αποκτήσει φήμη για τον έλεγχο του ρυθμού και τη διαχείριση αγώνων με ένταση.

Δίπλα του θα βρίσκεται ο συμπατριώτης του, Εμίλιο Πέρεζ Πιθάρο, επίσης μέλος της ελίτ των διαιτητών της EuroLeague. Τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί στη διοργάνωση, συμμετέχοντας τόσο σε αγώνες EuroLeague όσο και EuroCup, ενώ συχνά ορίζεται σε παιχνίδια υψηλού βαθμού δυσκολίας κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου. Θεωρείται διαιτητής ισορροπημένου στυλ, με έμφαση στη συνέπεια των αποφάσεων.

Την τριάδα συμπληρώνει ο Σλοβένος Σάσο Πέτεκ, ένας γνώριμος ρέφερι της διοργάνωσης από τη σεζόν 2013-14. Με σημαντική εμπειρία και στην ABA Liga, έχει συνηθίσει σε παιχνίδια με έντονο physical χαρακτήρα και δυνατές έδρες, στοιχείο που τον καθιστά συχνή επιλογή σε αναμετρήσεις υψηλής πίεσης.