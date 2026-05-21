Euroleague: Άυξηση στο ποσό που θα πάρει ο πρωταθλητής - Το μίνιμουμ ποσό που θα πάρει ο Ολυμπιακός

Η κορύφωση της τρέχουσας σεζόν της Euroleague είναι προ των πυλών, με το Final Four της Αθήνας να βρίσκεται μόλις λίγες ώρες μακριά. Στις 3 αναμετρήσεις που θα γίνουν στο T-Center δε θα κριθεί μόνο η δόξα, αλλά και τα χρήματα που θα λάβουν οι 4 ομάδες.



Η ομάδα που θα κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο θα βάλει στα ταμεία της 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει αύξηση κατά 600 χιλιάδες σε σχέση με το περσινό ποσό, κάτι που αποτελούσε πάγιο αίτημα των ομάδων. Αύξηση θα υπάρχει και στο χρηματικό έπαθλο της δεύτερης θέσης.

Από τις 20 ομάδες που συμμετείχαν, οι 15 θα λάβουν ένα ποσό ως έπαθλο της επίδοσής τους ενώ 5 δε θα λάβουν τίποτα. Πρόκειται για τις Παρί, Βίρτους Μπολόνια, Μπασκόνια, Αναντολού Εφές και Βιλερμπάν που τερμάτισαν στις 5 τελευταίες θέσεις της διοργάνωσης στη regular season.



Το μίνιμουμ ποσό που εξασφάλισε ο Ολυμπιακός:

Ο Ολυμπιακός με την πρόκρισή του στο Final Four έχει εξασφαλίσει ήδη τουλάχιστον 1.800.000 ευρώ που δίνει η τρίτη θέση, ενώ αν περάσει στον μεγάλο τελικό θα έχει τουλάχιστον 2.100.000 που δίνει η δεύτερη. Ο λόγος που ο Ολυμπιακός θα πάρει μίνιμουμ την τρίτη θέση είναι ότι στο φετινό Final Four δε θα υπάρξει μικρός τελικός. Έτσι, την τρίτη θέση θα λάβει η ομάδα με την καλύτερη θέση στην κατάταξη της regular season. Οι «ερυθρόλευκοι», αφού τερμάτισαν πρώτοι στην κανονική διάρκεια, αν δεν περάσουν στον τελικό, υπερισχύουν έναντι όλων για την τρίτη θέση. Ο Παναθηναϊκός που κατέκτησε την 7η θέση θα λάβει 900.000 ευρώ για τη φετινή του επίδοση.



Αναλυτικά τα ποσά ανά θέση:

1η θέση: 2.400.000 €

2η θέση: 2.100.000 €

3η θέση: 1.800.000 €

4η θέση: 1.500.000 €

5η θέση: 1.200.000 €

6η θέση: 1.050.000 €

7η θέση: 900.000 €

8η θέση: 750.000 €

9η θέση: 675.000 €

10η θέση: 600.000 €

11η θέση: 525.000 €

12η θέση: 450.000 €

13η θέση: 375.000 €

14η θέση: 300.000 €

15 θέση: 225.000 €

16η-20ή θέση: 0 €