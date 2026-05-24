EuroLeague Final Four 2026: Η ώρα και το κανάλι του τελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης

Αντίστροφα μετράνε Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης για τον μεγάλο τελικό του Final Four της EuroLeague, που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στο T-Center της Αθήνας.

Οι «ερυθρόλευκοι επικράτησαν στον ημιτελικό με 79-61 της Φενέρμπαχτσε και θα διεκδικήσουν το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας τους.

Από την άλλη, η «Βασίλισσα» νίκησε την Βαλένθια στον δεύτερο ημιτελικό με 105-90 και θέλει να κατακτήσει για 12η φορά το τρόπαιο.

Η ώρα και το κανάλι του μεγάλου τελικού

Η μεγάλη «μάχη» ανάμεσα στους Πειραιώτες και τους Μαδριλένους που θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή Ευρώπης, αρχίζει στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Nova Sports Prime