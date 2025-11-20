Euroleague: Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Dubai BC
Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Dubai BC για την EuroLeague.
Ο Παναθηναϊκός, έπειτα από σχεδόν τρεις εβδομάδες και τέσσερα σερί εκτός έδρας παιχνίδια, επιστρέψει στο «T-Center» για την αναμέτρηση της EuroLeague εναντίον της Dubai BC.
Η αναμέτρηση κάνει πρώτο τζάμπολ στις 21:15 και θα μεταδοθεί απευθείας από το κανάλι της Novasports Prime.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας
- 19:30, Αναντολού Εφές - Μπαρτσελόνα, Novasports 5
- 21:15, Παναθηναϊκός - Dubai BC, Novasports Prime
- 21:30, Μιλάνο - Χάποελ Τελ Αβίβ, Novasports Start
- 21:45, Ρεάλ Μαδρίτης - Ζαλγκίρις Κάουνας, Novasports 4