Euroleague: Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Dubai BC

Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Dubai BC για την EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός, έπειτα από σχεδόν τρεις εβδομάδες και τέσσερα σερί εκτός έδρας παιχνίδια, επιστρέψει στο «T-Center» για την αναμέτρηση της EuroLeague εναντίον της Dubai BC.

Η αναμέτρηση κάνει πρώτο τζάμπολ στις 21:15 και θα μεταδοθεί απευθείας από το κανάλι της Novasports Prime.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας

  • 19:30, Αναντολού Εφές - Μπαρτσελόνα, Novasports 5
  • 21:15, Παναθηναϊκός - Dubai BC, Novasports Prime
  • 21:30, Μιλάνο - Χάποελ Τελ Αβίβ, Novasports Start
  • 21:45, Ρεάλ Μαδρίτης - Ζαλγκίρις Κάουνας, Novasports 4

