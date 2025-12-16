Euroleague: Η ώρα και το κανάλι της εντός έδρας αναμέτρησης του Ολυμπιακού απέναντι στη Βαλένθια

Επιστροφή στις εντός έδρας υποχρεώσεις με μια δύσκολη αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό, στην Euroleague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αντιμετωπίζει την Βαλένθια, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με στόχο την επιστροφή στις νίκες.

Η αναμέτρηση θα κάνει τζάμπιολ το βράδυ της Τρίτης (16/12, 21:00) στο φαληρικό στάδιο και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.

Δείτε το πλήρες τηλεοπτικό πρόγραμμα μέσα από το Athletiko.