Euroleague: Η ώρα και το κανάλι της εντός έδρας αναμέτρησης του Ολυμπιακού απέναντι στη Βαλένθια
Πού θα δείτε την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Βαλένθια για την Euroleague.
Επιστροφή στις εντός έδρας υποχρεώσεις με μια δύσκολη αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό, στην Euroleague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αντιμετωπίζει την Βαλένθια, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με στόχο την επιστροφή στις νίκες.
Η αναμέτρηση θα κάνει τζάμπιολ το βράδυ της Τρίτης (16/12, 21:00) στο φαληρικό στάδιο και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.
Δείτε το πλήρες τηλεοπτικό πρόγραμμα μέσα από το Athletiko.