Euroleague: Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης ανάμεσα σε Μπάγερν και Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στο Μόναχο από την Μπάγερν Μονάχου στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague. Το τριφύλλι, δε θα έχει στη διάθεση του τον Ναν και θα παλέψει για ένα θετικό αποτέλεσμα για να διατηρηθεί στη μάχη των τεσσάρων πρώτων θέσεων που χαρίζουν την απευθείας πρόκριση στα play-offs.



Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 20:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.



Τα υπόλοιπα παιχνίδια της Euroleague



18:00 Dubai BC - Βίρτους Μπολόνια (Novasports 4)

19:30 Αναντολού Εφές - Μπασκόνια (Novasports 5)

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ζαλγκίρις Κάουνας (Novasports 2)

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ερυθρός Αστέρας (Novasports 6)

21:45 Παρί - Μονακό (Novasports 4)