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Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει στη «Roig Arena» την πρωτοπόρο της βαθμολογίας Βαλένθια για την 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από το «διπλό» κόντρα στην Ζαλγκίρις ενώ οι Ισπανοί από τη νίκη κόντρα στην Βίρτους Μπολόνια. To «τριφύλλι» έχει ρεκόρ (9-4) και οι «νυχτερίδες» (10-3).

Ο Ζέλικο Ομπράντιβιτς δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες του Κώστα Σλούκα, ενώ οι γηπεδούχοι δεν θα έχουν στη διάθεσή τυος τους Νέιτ Ρίβερς και Χασιέλ Ριβέρο.

Η αναμέτρηση είναι ποργραμματισμένη για τις 21:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Το σημερινό (24/11) πρόγραμμα της EuroLeague: