Euroleague: Η ώρα και το κανάλι του Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός - Μιλάνο
Η ώρα και τα κανάλια μετάδοσης των αναμετρήσεων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την 20η αγωνιστική της EuroLeague.
Η EuroLeague επιστρέφει στη δράση με την έναρξη της πρώτης «διαβολοβδομάδας» της νέας χρονιάς, όπως επίσης και του δεύτερου γύρου, του κορυφαίου πρωταθλήματος της Ευρώπης.
Ο Ολυμπιακός, φιλοξενείται στην Κωνσταντινούπολη από τη Φενέρμπαχτσε, σε αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη για τις 19:45 με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της Novasports 4.
Στις 21:15, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο «T-Center» τη Μιλάνο. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports Prime.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας
- 19:45, Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός, Novasports 4
- 20:30, Μονακό - Παρτίζαν, Novasports 6
- 21:00, Χάποελ Τελ Αβίβ - Dubai BC, Novasports Extra 2
- 21:00, Ερυθρός Αστέρας - Βαλένθια, Novasports Extra 1
- 21:00, Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports 3
- 21:15, Παναθηναϊκός - Μιλάνο, Novasports Prime
- 21:30, Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ, Novasports 2