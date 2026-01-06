Euroleague: Η ώρα και το κανάλι του Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός - Μιλάνο

Η EuroLeague επιστρέφει στη δράση με την έναρξη της πρώτης «διαβολοβδομάδας» της νέας χρονιάς, όπως επίσης και του δεύτερου γύρου, του κορυφαίου πρωταθλήματος της Ευρώπης.

Ο Ολυμπιακός, φιλοξενείται στην Κωνσταντινούπολη από τη Φενέρμπαχτσε, σε αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη για τις 19:45 με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της Novasports 4.

Στις 21:15, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο «T-Center» τη Μιλάνο. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports Prime.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας