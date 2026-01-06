Breaking news icon BREAKING
Euroleague: Η ώρα και το κανάλι του Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός - Μιλάνο

Η ώρα και τα κανάλια μετάδοσης των αναμετρήσεων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την 20η αγωνιστική της EuroLeague.

Πηγή: Eurokinissi
Χρήστος Μπατάκας

Η EuroLeague επιστρέφει στη δράση με την έναρξη της πρώτης «διαβολοβδομάδας» της νέας χρονιάς, όπως επίσης και του δεύτερου γύρου, του κορυφαίου πρωταθλήματος της Ευρώπης.

Ο Ολυμπιακός, φιλοξενείται στην Κωνσταντινούπολη από τη Φενέρμπαχτσε, σε αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη για τις 19:45 με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της Novasports 4.

Στις 21:15, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο «T-Center» τη Μιλάνο. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports Prime.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας

  • 19:45, Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός, Novasports 4
  • 20:30, Μονακό - Παρτίζαν, Novasports 6
  • 21:00, Χάποελ Τελ Αβίβ - Dubai BC, Novasports Extra 2
  • 21:00, Ερυθρός Αστέρας - Βαλένθια, Novasports Extra 1
  • 21:00, Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports 3
  • 21:15, Παναθηναϊκός - Μιλάνο, Novasports Prime
  • 21:30, Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ, Novasports 2

