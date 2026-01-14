Σπορ Ολυμπιακός Παρτιζάν Μπάσκετ Euroleague Αθλητικές Μεταδόσεις

Euroleague: Η ώρα και το κανάλι του Παρτιζάν-Ολυμπιακός στο Βελιγράδι

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τους Σέρβους και έχουν ως στόχο το «διπλό» που θα τους φέρει πιο κοντά στο στόχο της πρώτης τετράδας.

Πηγή: Eurokinissi
Χρήστος Μπατάκας

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (14/1) την Παρτιζάν των χιλίων προβλημάτων. Οι Σέρβοι δε βρίσκονται στη καλύτερη δυνατή κατάσταση μετά τη φυγή του Ομπράντοβιτς και πολλών παικτών «πρώτης γραμμής», ωστόσο ψάχνουν από κάπου να κάνουν... restart. 

Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι», μετά τη νίκη και την πειστική εμφάνιση απέναντι στη Μπάγερν, θέλουν να πάρουν τη νίκη που θα τους φέρει πιο κοντά στο στόχο της τετράδας του βαθμολογικού πίνακα. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, θα παρατάξει την ομάδα του χωρίς τον Τζόουνς, αφού υπάρχει όρος στο συμβόλαιο που υπέγραψε να μην αγωνιστεί κόντρα στην πρώην ομάδα του. 

Η αναμέτρηση, είναι προγραμματισμένη για τις 20:30 και έχει απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της Novasports Prime.

