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Ο Ολυμπιακός έκανε μεγάλη εμφάνιση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στη Sunel Arena, κέρδισε με 92-76 και μαζί με τη Βαλένθια απολαμβάνει την κορυφή.

Με αυτή τη νίκη η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβηκε στο 10-3

Η Βαθμολογία

Standings provided by Sofascore

Αποτελέσματα/Πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντουμπάι 74-80

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παναθηναϊκός 72-87

Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια 100-81

Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε 78-70

Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ 97-96

Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια 92-87

Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν 107-81

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-76

Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας

Παρτίζαν – Μπεσίκτας

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής