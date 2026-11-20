Ο Ολυμπιακός έκανε μεγάλη εμφάνιση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στη Sunel Arena, κέρδισε με 92-76 και μαζί με τη Βαλένθια απολαμβάνει την κορυφή.
Με αυτή τη νίκη η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβηκε στο 10-3
Η Βαθμολογία
Αποτελέσματα/Πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής
- Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντουμπάι 74-80
- Ζάλγκιρις Κάουνας – Παναθηναϊκός 72-87
- Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια 100-81
- Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε 78-70
- Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ 97-96
- Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια 92-87
- Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν 107-81
- Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-76
- Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας
- Παρτίζαν – Μπεσίκτας
Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής
- Μπεσίκτας – Παρί (24/11, 19:00)
- Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια (24/11, 20:00)
- Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ (24/11, 21:00)
- Βαλένθια – Παναθηναϊκός (24/11, 21:30)
- Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο (24/11, 21:45)
- Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε (24/11, 22:00)
- Ντουμπάι – Παρτίζαν (25/11, 18:00)
- Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ (25/11, 21:15)
- Μπασκόνια – Αναντολού Εφές (25/11, 21:30)
- Ρεάλ Μαδρίτης – Ζάλγκιρις Κάουνας (25/11, 21:45)