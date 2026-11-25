Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη νίκη κόντρα στη Βαλένθια, με τον Χέιζ-Ντέιβις να την «εκτελεί» ξανά και αυτή τη φορά από απόσταση περίπου 10 μέτρων και να δίνει τη 2η σερί νίκη τους «πράσινους».
Η ομάδα του Ομπράντοβιτς ανέβηκε στο 10-4, έπιασε τους Ισπανούς και περιμένει… τον Ολυμπιακό.
Η βαθμολογία
Αποτελέσματα/Πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής
- Μπεσίκτας – Παρί 76-88
- Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια 84-108
- Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 79-87
- Βαλένθια – Παναθηναϊκός 83-86
- Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο
- Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε
- Ντουμπάι – Παρτίζαν (25/11, 18:00)
- Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ (25/11, 21:15)
- Μπασκόνια – Αναντολού Εφές (25/11, 21:30)
- Ρεάλ Μαδρίτης – Ζάλγκιρις (25/11, 21:45)
Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής
- Αναντολού Εφές – Βαλένθια (3/12, 19:30)
- Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας (3/12, 19:45)
- Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο (3/12, 20:45)
- Μπάγερν Μονάχου – Παρί (3/12, 21:00)
- Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα (3/12, 21:45)
- Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν (3/12, 22:00)
- Μπεσίκτας – Παναθηναϊκός (4/12, 19:00)
- Ζάλγκιρις – Ντουμπάι (4/12, 20:00)
- Ολυμπιακός – Βιλερμπάν (4/12, 21:15)