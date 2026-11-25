Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη νίκη κόντρα στη Βαλένθια, με τον Χέιζ-Ντέιβις να την «εκτελεί» ξανά και αυτή τη φορά από απόσταση περίπου 10 μέτρων και να δίνει τη 2η σερί νίκη τους «πράσινους».

Η ομάδα του Ομπράντοβιτς ανέβηκε στο 10-4, έπιασε τους Ισπανούς και περιμένει… τον Ολυμπιακό.

Η βαθμολογία

Standings provided by Sofascore

Αποτελέσματα/Πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής

Μπεσίκτας – Παρί 76-88 Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια 84-108 Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 79-87 Βαλένθια – Παναθηναϊκός 83-86 Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι – Παρτίζαν (25/11, 18:00) Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ (25/11, 21:15) Μπασκόνια – Αναντολού Εφές (25/11, 21:30) Ρεάλ Μαδρίτης – Ζάλγκιρις (25/11, 21:45)

Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής