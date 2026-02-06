Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια
Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά την άνετη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Βίρτους.
Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Βίρτους 109-77 και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague. Η ομάδα του Πειραιά έφτασε στο 17-9 στη βαθμολογία (χρωστάει το ματς με τη Φενέρ) ενώ η ιταλική ομάδα υποχώρησε στο 12-15.
Τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής
- Dubai BC - Ρεάλ Μαδρίτης 93-85
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Βαλένθια 99-104
- Παρτίζαν - Παναθηναϊκός 78-62
- Μπάγερν - Μονακό 91-82
- Παρί - Φενέρμπαχτσε 90-92
- Αναντολού Εφές - Ζαλγκίρις Κάουνας 92-82
- Βιλερμπάν - Αρμάνι Μιλάνο 76-77
- Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια 109-77