Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια

Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά την άνετη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Βίρτους.

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Βίρτους 109-77 και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague. Η ομάδα του Πειραιά έφτασε στο 17-9 στη βαθμολογία (χρωστάει το ματς με τη Φενέρ) ενώ η ιταλική ομάδα υποχώρησε στο 12-15. 

Τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής

  • Dubai BC - Ρεάλ Μαδρίτης 93-85
  • Χάποελ Τελ Αβίβ - Βαλένθια 99-104
  • Παρτίζαν - Παναθηναϊκός 78-62
  • Μπάγερν - Μονακό 91-82
  • Παρί - Φενέρμπαχτσε 90-92
  • Αναντολού Εφές - Ζαλγκίρις Κάουνας 92-82
  • Βιλερμπάν - Αρμάνι Μιλάνο 76-77
  • Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια 109-77

Η βαθμολογία

