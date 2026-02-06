Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Βίρτους 109-77 και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague. Η ομάδα του Πειραιά έφτασε στο 17-9 στη βαθμολογία (χρωστάει το ματς με τη Φενέρ) ενώ η ιταλική ομάδα υποχώρησε στο 12-15.

Τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής

Dubai BC - Ρεάλ Μαδρίτης 93-85

Χάποελ Τελ Αβίβ - Βαλένθια 99-104

Παρτίζαν - Παναθηναϊκός 78-62

Μπάγερν - Μονακό 91-82

Παρί - Φενέρμπαχτσε 90-92

Αναντολού Εφές - Ζαλγκίρις Κάουνας 92-82

Βιλερμπάν - Αρμάνι Μιλάνο 76-77

Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια 109-77

Η βαθμολογία