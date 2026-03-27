Euroleague: Η βαθμολογία μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού επί της Μονακό
Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρήκε αντίσταση μόνο στη πρώτη περίοδο απέναντι στη Μονακό, πήρε τη νίκη, κάλυψε τη διαφορά του +8 από την επικράτηση των Γάλλων στο Μόντε Κάρλο (107-97) και πλέον ψάχνει μεγάλα αποτελέσματα απέναντι στη... τριάδα «φωτιά» στα εκτός έδρας παιχνίδια με Χάποελ Τελ Αβίβ, Μπαρτσελόνα και Βαλένθια.
Με το αποτέλεσμα αυτό το τριφύλλι ανέβηκε στο 20-14, μένοντας σε απόσταση... βολής από την πρώτη εξάδα, ενώ παράλληλα δείχνει πως έχει συνέλθει στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν.