Ο Ολυμπιακός μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, σοβαρεύτηκε και τελείωσε τη Χάποελ Τελ Αβίβ στην Sunel Arena και επικράτησε με 104-79, για την 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι ερυθρόλευκοι ήταν ανώτεροι και δεν άφησαν περιθώρια στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να εδραιωθούν μόνοι πρώτοι στην βαθμολογία φτάνοντας το ρεκόρ 11-3, με την Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό AKTOR να ακολουθούν με μια νίκη λιγότερο.