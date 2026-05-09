Euroleague: Μόλις δύο προηγούμενες φορές έχει γίνει αυτό που κυνηγάει ο Παναθηναϊκός στην Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με μία από τις δυσκολότερες αποστολές που μπορεί να αντιμετωπίσει ομάδα στα playoffs της EuroLeague. Η ήττα από τη Valencia Basket στο Telekom Center Athens έφερε τους «πράσινους» σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, καθώς πλέον καλούνται να ανατρέψουν τα δεδομένα μακριά από την έδρα τους, σε μία σειρά που έχει αποκτήσει χαρακτήρα επιβίωσης.

Η ομάδα του Παναθηναϊκού δεν έχει πλέον περιθώρια λάθους. Για να συνεχίσει την πορεία της προς το Final Four, θα πρέπει να πετύχει κάτι που ιστορικά συμβαίνει εξαιρετικά σπάνια στη διοργάνωση: να πάρει πρόκριση μέσα στην έδρα του αντιπάλου της σε καθοριστικό Game 5.

Η ιστορία της EuroLeague δείχνει ξεκάθαρα πως οι πέμπτοι αγώνες αποτελούν συνήθως υπόθεση των γηπεδούχων. Η πίεση της έδρας, η ατμόσφαιρα και η ψυχολογία δίνουν παραδοσιακά σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα που αγωνίζεται μπροστά στο κοινό της. Για χρόνια, οι εκτός έδρας προκρίσεις σε Game 5 θεωρούνταν σχεδόν ακατόρθωτες.

Ωστόσο, τη σεζόν 2023-24 το σκηνικό άλλαξε με τρόπο εντυπωσιακό. Μέσα σε λίγες ώρες, δύο ομάδες κατάφεραν να «σπάσουν» την έδρα των αντιπάλων τους και να γράψουν ιστορία.

Η πρώτη ήταν ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 63-59 μέσα στο κατάμεστο «Palau Blaugrana». Οι «ερυθρόλευκοι» έπαιξαν με απόλυτη πειθαρχία, έλεγξαν τον ρυθμό και κατάφεραν να περιορίσουν επιθετικά την Μπαρτσελόνα, παίρνοντας μία από τις σημαντικότερες προκρίσεις της σύγχρονης ιστορίας τους.

Λίγη ώρα αργότερα, η Φενερμπαχτσέ του Σάρας Γιασικεβίτσιους ακολούθησε τον ίδιο δρόμο, επικρατώντας της Μονακό με 80-79 στο Μόντε Κάρλο. Η τουρκική ομάδα άντεξε στην πίεση των τελευταίων λεπτών και απέδειξε πως ακόμη και σε ένα τόσο απαιτητικό περιβάλλον, η πρόκριση εκτός έδρας είναι εφικτή όταν υπάρχει πνευματική αντοχή και σωστή διαχείριση.

Αυτές οι δύο περιπτώσεις αποτελούν πλέον σημείο αναφοράς για κάθε ομάδα που καλείται να διεκδικήσει πρόκριση σε πέμπτο παιχνίδι μακριά από το γήπεδό της. Και ακριβώς εκεί βασίζει πλέον τις ελπίδες του και ο Παναθηναϊκός.

Το μεγάλο ζητούμενο για τους «πράσινους» δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και η ψυχολογική αντίδραση μετά την ήττα στην Αθήνα. Η ομάδα θα χρειαστεί μεγαλύτερη συγκέντρωση, καλύτερες επιλογές στην επίθεση και κυρίως προσωπικότητα στα κρίσιμα σημεία του αγώνα. Σε τέτοιες αναμετρήσεις, οι λεπτομέρειες καθορίζουν τα πάντα: ένα μεγάλο σουτ, μία άμυνα ή ακόμη και ένα χαμένο ριμπάουντ μπορούν να αλλάξουν ολόκληρη τη σειρά.

Η Βαλένθια γνωρίζει πως έχει μπροστά της τεράστια ευκαιρία να τελειώσει τη σειρά μπροστά στο κοινό της και αναμένεται να στηριχθεί στην ένταση και στην πίεση της έδρας της. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός καλείται να αποδείξει πως διαθέτει τον χαρακτήρα και την εμπειρία για να αντέξει σε μία από τις πιο απαιτητικές βραδιές της σεζόν.

Αν τα καταφέρει, δεν θα πρόκειται απλώς για μία πρόκριση. Θα είναι μία ιστορική υπέρβαση που θα τον βάλει δίπλα στις ελάχιστες ομάδες που κατάφεραν να αψηφήσουν την παράδοση των Game 5 στην EuroLeague.