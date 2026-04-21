Euroleague: Ο Πέδρο Μαρτίνεθ προπονητής της χρονιάς - Σε ποια θέση βρέθηκε ο Μπαρτζώκας

Κανείς δε περίμενε στην αρχή της σεζόν ότι η Βαλένθια έχοντας μόλις επιστρέψει από το Eurocup, θα κάνει όλη την Ευρώπη να μιλάει για αυτή. Με «οδηγό» τον Πέδρο Μαρτίνεθ, η ομάδα από τη Βαρκελώνη προκαλεί «τρόμο» με το «στυλ» παιχνιδιού της, είναι δεύτερη στη βαθμολογία (ρεκόρ 25-13) και περιμένει τον αντίπαλό της μέσα από τη διαδικασία τον play-in.

Ο Παναθηναϊκός είναι μάλιστα το «επικρατέστερο» φαβορί για να την αντιμετωπίσει.

Ο «ευεργέτης» του έργου και το βραβείο που του... άξιζε

Για να φτιαχτούν ομάδες όπως οι φετινές «νυχτερίδες», χρειάζονται προπονητές με πλάνο και «όραμα» που θα είναι έτοιμοι να το διατηρήσουν μέχρι το «τέλος της διαδρομής». Ο κατάλληλος για να το κάνει αυτό ήταν ξεκάθαρα ο Πέδρο Μαρτίνεθ, αδιαφορόντας για το μπάτζετ ή τις προσδοκίες που έχει ο κόσμος για το ρόστερ του, έχοντας τον Μοντέρο (αναμφισβήτητα ο MVP της Βαλένθια) και τη «παρέα του», έπαιξε ένα από τα ομορφότερα μπάσκετ τη φετινή σεζόν και μπήκε ανάμεσα στα «μεγαθύρια» του Ευρωπαϊκού μπάσκετ όπως τους δύο αιώνιους. Πλέον, η ομάδα του είναι έτοιμη για το «μεγάλο βήμα» και τη πρόκριση στο final 4 της Αθήνας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει... ο Μαρτίνεθ

Ο Ισπανός τεχνικός δεν είναι η πρώτη φορά που αναγνωρίζεται η συνέπειά του και η δουλειά του στην ομάδα της Βαλένθια. Μία σεζόν πριν, η ομάδα του έφτασε στα ημιτελικά του Eurocup, με τον ίδιο να κερδίζει και τότε το βραβείο του «πολυτιμότερου προπονητή της χρονιάς».

Pedro Martinez is the 2024-25 EuroCup Coach of the Year🧠



Leading @valenciabasket to be the best offense in club history and the second best all-time in the BKT EuroCup (96.4 points per game)👏 pic.twitter.com/HppeEiFFZ4 — BKT EuroCup (@EuroCup) April 4, 2025

Η θέση του Μπαρτζώκα

Δε θα μπορούσε να λείπει από τους κορυφαίους, ο Γιώργος Μπαρτζώκας του Ολυμπιακού. Για ακόμα μία φορά τερμάτισε στη κορυφή της βαθμολογίας στη regular season. Έτσι, πίσω από τον Μαρτίνεθ αλλά και τον Ματσιούλης της Ζαλγκίρις ο προπονητής των «Πειραιωτών» βρέθηκε στη 3η θέση.