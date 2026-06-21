Euroleague: Οι προπονητές που στην επιστροφή τους ξαναπέτυχαν και εκείνοι που τα περίμεναν... αλλιώς

Ουκ ολίγες φορές έχουμε δει προπονητές στη Euroleague, να επιστρέφουν στις ομάδες που κατάφεραν τα πιο πολλά. Σχεδόν οι μισοί άλλωστε από εκείνους που πήραν την Ευρωλίγκα (ή Κύπελλο Πρωταθλητριών, όπως την έλεγαν παλιότερα) το… έπραξαν. Κάποιοι την ξαναπήραν μάλιστα! Με αφορμή την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο ΟΑΚΑ, που λέγεται πλέον T-Center, πάμε να δούμε τους ήδη πετυχημένους που ξαναπέτυχαν.

Ο «Ζοτς» σε Παρτιζάν και Παναθηναϊκό

Ο πολυνίκης προπονητής αυτής της διοργάνωσης, επέστρεψε σήμερα στην ομάδα που έχει στεφθεί 5 φορές πρωταθλητής Ευρώπης από το 1999-2012. Επιπλέον τη πρώτη του Ευρωλίγκα τη κατέκτησε το 1992 με τη Παρτιζάν, στην οποία επέστρεψε το 2021 για μία τετραετία.

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Οι δύο «ερυθρόλευκοι»

Περνώντας στην απέναντι κόκκινη «πλευρά», βρίσκουμε τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τον Ντούσαν Ίβκοβιτς. Ο πρώτος ήρθε το 2013 κατέκτησε κατευθείαν το βαρύτιμο τρόπαιο και έπειτα από μία δύσκολη αποχώρηση τη σεζόν 2014-2015, επέστρεψε στο «λιμάνι» του και το 2026 μετά από 5 σερί Final Four σήκωσε ξανά τη κούπα. Οι άλλες δύο «ερυθρόλευκες» ευρωκούπες είχαν έρθει με τον Ντούσαν Ιβκοβιτς στο τιμόνι. Ο παλιός συνεργάτης και μέντορας του Ζοτς είχε πάρει το πρώτο του Ολυμπιακού, το 1997 στη Ρώμη. Εφυγε το 1999 και ξαναμπήκε στο ΣΕΦ το 2010, για να το ξαναπάρει το 2012 στην Κωνσταντινούπολη – και να αφήσει τη θέση του, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα στον «coach B»…

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Eurokinissi

Ο Εργκίν στην Εφές

Ο Εργκίν Αταμάν με τη σειρά του έπρεπε να κάτσει για τρίτη φορά στον πάγκο της Εφές ώστε να το σηκώσει back-to-back το 2021 και το 2022. Χώρια η πρώτη του φορά στον σύλλογο της Κωνσταντινούπολης, ως ασίσταντ. Ο πρώην προπονητής του «τριφυλλιού» μαζί με τη κούπα του Βερολίνου έφτασε τις 3 Ευρωλίγκες από το 2021-2024.

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Η επιστροφή του Πασκουάλ στους... Μπλαουγκράνα

Αντιθέτως, η επιστροφή του Τσάβι Πασκουάλ στην Μπαρτσελόνα φαίνεται πως στέφεται από πλήρη… αποτυχία. Αν δεν πάρει τον ισπανικό τίτλο κόντρα στη Βαλένθια (από την οποία διασύρθηκε στον δεύτερο τελικό, μετά από μπρέικ πάντως), ο παλιός κόουτς και του Παναθηναϊκού θα φύγει -προς Ντουμπάι εκτός απροόπτου- δίχως καν να έχει μπει στα πλέι οφ της Ευρωλίγκας. Βέβαια δε ξεχνάνε στη Βαρκελώνη ότι από τα 2 ευρωπαϊκά τους το τελευταίο ήταν το 2010, κόντρα στον Ολυμπιακό και ο Τσάβι καθόταν στον πάγκο τους.

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Σίγουρα υπάρχουν και θα υπάρξουν περισσότερα ονόματα σε αυτή τη λίστα, αλλά αυτά είναι κυρίως τα ονόματα που μέσα στις αποτυχίες και τις δεύτερες ευκαιρίες, έχουν και τις επιτυχίες τους.