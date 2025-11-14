Σπορ Μπάσκετ Ολυμπιακός Euroleague Αθλητικές Μεταδόσεις

EuroLeague: Ώρα και κανάλι του Μιλάνο - Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Μιλάνο με στόχο να αποδείξει πως η εμφάνιση απέναντι στη Ζάλγκιρις δεν ήταν απλώς ένα καλό βράδυ, αλλά δείγμα πραγματικής αγωνιστικής ανάκαμψης. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έβγαλε ενέργεια, καθαρό μυαλό και σταθερότητα στο ΣΕΦ, στοιχεία που οφείλει να επαναλάβει απέναντι σε μια Μιλάνο που βρίσκεται σε ανοδικό μομέντουμ. Οι Ιταλοί έχουν βρει ρόλο σε βασικούς πρωταγωνιστές και παρουσιάζουν πολύ πιο συνεκτική εικόνα τον τελευταίο μήνα, κάτι που ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας για τους Πειραιώτες.

Πού θα δείτε τον αγώνα
21:30 / Ολίμπια Μιλάνο – Ολυμπιακός / Nova Sports Prime

Αναλυτικά το αθλητικό μενού της ημέρας

