EuroLeague: Ορισμοί διαιτητών μέσω... AI προανήγγειλε ο Μπουένο

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ορισμού των διαιτητών προανήγγειλε ο CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, αποκαλύπτοντας ότι η διοργάνωση εξετάζει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την επιλογή των ρέφερι από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Μιλώντας στο Eurohoops, ο Μπουένο παραδέχθηκε ότι η διαιτησία αποτελεί διαχρονικά πεδίο έντονων αντιδράσεων και ξεκαθάρισε πως στόχος της διοργάνωσης είναι να περιοριστούν οι αμφισβητήσεις και να μετατοπιστεί η συζήτηση αποκλειστικά στο αγωνιστικό κομμάτι.

«Έχω διαπιστώσει ότι υπάρχει πολύς θόρυβος γύρω από τη διαιτησία. Μέσα στους πρώτους μήνες της θητείας μου έχω ακούσει αρκετά παράπονα και αντιδράσεις. Το εξετάζουμε πολύ σοβαρά και από τη νέα σεζόν σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη στους ορισμούς των διαιτητών», ανέφερε.

Ο επικεφαλής της EuroLeague εξήγησε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποσκοπεί στη διαφάνεια και στην εξάλειψη κάθε υποψίας για εξωαγωνιστικά κριτήρια.

Ο CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο/Πηγή: Eurokinissi

«Θέλουμε να μην υπάρχει περιθώριο να θεωρεί κάποιος ότι υπάρχουν άλλα κίνητρα πίσω από έναν ορισμό. Προσωπικά πιστεύω απόλυτα στην ακεραιότητα των ανθρώπων που εργάζονται στον οργανισμό. Ωστόσο, με ένα σύστημα που θα βασίζεται σε προκαθορισμένα κριτήρια, τα οποία θα συμφωνηθούν και με τις ομάδες, θα περιοριστεί σημαντικά κάθε αμφισβήτηση», σημείωσε.

Παράλληλα, ο Μπουένο αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με το τμήμα διαιτησίας για την καλύτερη ενημέρωση των φιλάθλων σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Στόχος της EuroLeague είναι να γίνει πιο κατανοητός ο τρόπος σκέψης των διαιτητών και η εφαρμογή των κανονισμών, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του κοινού και να μειωθούν οι εντάσεις που συχνά συνοδεύουν κρίσιμες διαιτητικές αποφάσεις.