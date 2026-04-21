EuroLeague Play-in: Πώς κρίνεται η πρόκριση του Παναθηναϊκού - Όλα τα σενάρια

Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται σήμερα στη μάχη των play-in της EuroLeague απέναντι στη Μονακό, με στόχο την είσοδο στα playoffs. Η διαδικασία αφορά τις ομάδες που τερμάτισαν από την 7η έως τη 10η θέση της κανονικής περιόδου και δίνει τα δύο τελευταία εισιτήρια για την οκτάδα. Στα play-in συμμετέχουν ο Παναθηναϊκός ως 7ος, η Μονακό ως 8η, η Μπαρτσελόνα ως 9η και ο Ερυθρός Αστέρας ως 10ος, ενώ οι έξι πρώτοι έχουν ήδη προκριθεί απευθείας στα playoffs.



Το πρώτο παιχνίδι είναι αυτό ανάμεσα στον 7ο και τον 8ο, δηλαδή το Παναθηναϊκός-Μονακό. Ο νικητής του αγώνα προκρίνεται άμεσα στα playoffs ως έβδομος της κατάταξης και αποφεύγει την επιπλέον πίεση. Ο ηττημένος, ωστόσο, δεν αποκλείεται και αποκτά μία δεύτερη ευκαιρία για πρόκριση. Την ίδια στιγμή, η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα σε αγώνα νοκ-άουτ, όπου ο νικητής συνεχίζει και ο ηττημένος αποχαιρετά τη διοργάνωση.



Στη συνέχεια, ο ηττημένος του αγώνα Παναθηναϊκός-Μονακό θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας. Το συγκεκριμένο παιχνίδι λειτουργεί ως τελικός των play-in, με τον νικητή να παίρνει το τελευταίο εισιτήριο για τα playoffs και την όγδοη θέση, που οδηγεί πάνω στον Ολυμπιακό. Έτσι, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται μία νίκη για να προκριθεί, ενώ έχει και δεύτερη ευκαιρία σε περίπτωση ήττας στο πρώτο παιχνίδι.



Με απλά λόγια, η ομάδα του «τριφυλλιού» κρατά την τύχη στα χέρια της. Αν νικήσει τη Μονακό περνά απευθείας στην οκτάδα, ενώ αν ηττηθεί θα έχει ακόμα ένα παιχνίδι για να διεκδικήσει την πρόκριση και να συνεχίσει την πορεία της στη EuroLeague.