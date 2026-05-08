EuroLeague playoffs: Ώρα και κανάλι του Game 4 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Βαλένθια

Παναθηναϊκός και Βαλένθια, κοντράρονται για 4η φορά σήμερα με το σκορ της σειράς να είναι 2-1 υπέρ της ελληνικής ομάδας . Οι «πράσινοι» θέλουν να πάρουν τη νίκη και το πολυπόθητο εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας, χωρίς να θέλουν να επιστρέψουν ξανά στην Ισπανία. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 21:15 με μετάδοση από το NovaSports Prime