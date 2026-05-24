EuroLeague: Πως σχολίασαν τον θρίαμβο του Ολυμπιακού τα ξένα ΜΜΕ

Ο Ολυμπιακός κατάφερε και υπέταξε τη Ρεάλ Μαδρίτης σε έναν τρομερό τελικό με μεγάλο ενδιαφέρον μέχρι τέλους και κατέκτησε την τέταρτη EuroLeague στην ιστορία του. Οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν τους Μαδριλένους σε ένα ματς με πολλές ανατροπές και συγκινήσεις και τα ξένα ΜΜΕ να αποθέωσαν τους Πειραιώτες.

Τα ισπανικά μέσα σχολίασαν την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης από τον τελικό, με την AS και την Marca να αναφέρουν πως «ο Ολυμπιακός έβαλε φρένο στο 12ο της Βασίλισσας», ενώ η EFE Deportes στάθηκε στην νίκη των «ερυθρόλευκων» λέγοντας πως οι Πειραιώτες «κέρδισαν την Ρεάλ και κατέκτησαν την 4η Ευρωλίγκα στην ιστορία τους».

‼️🚨 El Real Madrid roza una nueva proeza en Europa: cae ante Olympiacos y la 12ª tendrá que esperar#Final4 #Euroleague pic.twitter.com/0xNTYiiEqH — MARCA (@marca) May 24, 2026

Το γνωστό μπασκετικό ευρωπαϊκό κανάλι Eurohoops με μια ανάρτηση τόνισε επίσης πως ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για την φετινή σεζόν, ενώ το BasketNews.com ανέφερε πως ο Ολυμπιακός έσπασε μια «κατάρα» καθώς είναι η πρώτη ομάδα μετά την σεζόν 2016/17 που βγαίνει πρώτη στην κανονική διάρκεια και κατακτά στο τέλος και το τρόπαιο.

Για τον θρίαμβο των Πειραιωτών έγραψε και η τούρκικη S Sport, στο ίδιο μήκος κύματος καθώς ανέφερε πως η ελληνική ομάδα κέρδισε με 92-85 την Ρεάλ Μαδρίτης και κατέκτησε την 4η Ευρωλίγκα στην ιστορία της μετά από μια φανταστική μάχη.