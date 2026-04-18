Euroleague: Πως θα δούμε "εμφύλιο" Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού AKTOR στα playoffs

Ο Παναθηναϊκός AKTOR, μετά τη νίκη της Ζαλγκίρις Κάουνας κόντρα στην Παρί για την 38η αγωνιστική της EuroLeague, για πρώτη φορά στην ιστορία του θα συμμετάσχει στα Play-In της διοργάνωσης, απέναντι στην Μονακό, αφού κατάφερε να... διασύρει την Εφές στο Athens Telekom Center.

Οι "πράσινοι" θα βρουν απέναντι τους την Μονακό του Μάικ Τζέιμς και ευελπιστούν να πάρουν την νίκη για να προκριθούν ως 7οι και να αντιμετωπίσουν την Βαλένθια όπου τερμάτισε 2η. Όμως αν δεν γίνει αυτό, τότε είναι πολύ πιθανό να έχουμε... εμφύλιο στα playoffs.

To σενάριο που φέρνει "εμφύλιο" με Ολυμπιακό στα playoffs της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα δώσει τον πρώτο του τελικό απέναντι στην Μονακό την Τρίτη (21/4). Ο νικητής θα περάσει ως 7ος και θα αντιμετωπίσει τον 2ο της κατάταξης όπου είναι η Βαλένθια, ενώ ο χαμένος θα έχει δεύτερη ευκαιρία απέναντι στον νικητή του Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας, ένα παιχνίδι όπου θα διεξαχθεί επίσης την ίδια ημέρα.



Οι πράσινοι... έχουν πιθανότητες να συναντήσουν τον Ολυμπιακό στα playoffs της Euroleague. Αν το τριφύλλι δεν καταφέρει να νικήσει την Μονακό θα αντιμετωπίσει όπως αναφέραμε τον νικητή του Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας. Αν νικήσει σε αυτό το παιχνίδι, τότε θα προκριθεί ως 8ος και θα διασταυρωθεί στα playoffs με τους ερυθρόλευκους.