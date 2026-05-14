EuroLeague: Τα δεδομένα με τα εισιτήρια μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού AKTOR από το Final Four

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αποκλείστηκε από το Final Four της Αθήνας, μετά την ήττα με 81-64 από τη Βαλένθια στο Game 5 των Playoffs της EuroLeague.

Το ερώτημα πλέον είναι, τι θα γίνει με τα εισιτήρια των «πράσινων» φιλάθλων;

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ έρχεται στην Αθήνα από τις 22-24 Μαΐου στο T-Center και αρκετοί φίλαθλοι του Παναθηναϊκού AKTOR που είχαν αγοράσει το «μαγικό» χαρτάκι, πλέον ψάχνουν υποψήφιους αγοραστές.

Τα δεδομένα και τα χρονικά περιθώρια μεταπώλησης

Ο αριθμός των εισιτηρίων που έχουν προμηθευτεί φίλαθλοι του «τριφυλλιού» ανέρχεται στα 5.500 περίπου. Οι κάτοχοι έχουν κάθε δικαίωμα να επιλέξουν τι θα κάνουν, να τα μεταβιβάσουν μέσω του Gov σε οποιονδήποτε ακόμα και να πουλήσουν τα εισιτήριά τους μέσω του Fan-to-Fan, στο marketplace.

Εδώ να τονίσουμε ότι, η μεταπώληση από φίλαθλο σε φίλαθλο γίνεται μέχρι την Κυριακή (17/5).

Η περίπτωση των πλαστών εισιτηρίων

Η EuroLeague δίνει μεγάλη βάση στην παραπλάνηση του κοινού με ψεύτικα εισιτήρια. Προειδοποιεί συχνά τους φιλάθλους, καθώς έχουμε δει πολλές φορές στο πρελθόν να υπάρχουν θύματα εξαπάτησης. Μάλιστα, η διοργανώτρια αρχή όρισε πλατφόρμα για την αγορά εισιτηρίων και υπογραμμίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν αγοράζονται μέσω αγνώστων ή μη «πιστοποιημένων» γκρουπ εντός διαδικτύου.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού

Ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει αποκτήσει μέχρι στιγμής πάνω από 4.500 «μαγικά» χαρτάκια. Οπαδοί της Φενέρμπαχτσε έχον εξασφαλίσει πάνω από 1.500 με στόχο να δουν την ομάδα τους να κάνει το back-to-back.

Το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση στρέφεται στην απόφαση των φιλάθλων του Παναθηναϊκού AKTOR, δηλαδή αν θα τα κρατησουν για να δουν από κοντά τους αγώνες ή θα τα μοιράσουν σε άλλους φιλάθλους. όπως καταλαβαίνεται την «μερίδα του λέοντος» έχουν οι Έλληνες καθώς το μόνο τους έξοδο ήταν το εισιτήριο σε σχέση με τις άλλες τρεις ομάδες που έχουν μεταφορικά και διαμονή στη χώρα μας .