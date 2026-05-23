EuroLeague: Τι έγραψαν τα ΜΜΕ στην Τουρκία για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρ

Η πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four της EuroLeague, μετά απόνίκη (79-61) εναντίον της κατόχου του τροπαίου, Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του T-Center ήταν το σημαντικότερο θέμα στις αθλητικές εφημερίδες και ιστοσελίδες της Τουρκίας.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα διαχειρίστηκε άψογα τον ημιτελικό, επέβαλε από πολύ νωρίς το ρυθμό της και παρά το γεγονός ότι η Φενέρ πλησίασε στους 7 πόντους, δε της επέτρεψε να ισοφαρίσει, «ανοίγοντας» διαρκώς τη διαφορά. Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν στον τελικό της Κυριακής (24/05, 21:00) τη Ρεάλ Μαδρίτης, σε μία επανάληψη του τελικού που έγινε το 2023.

Η καταπληκτική εμφάνιση των «ερυθρολεύκων» δεν έδωσε περιθώρια στους Τούρκους, οι οποίοι γνώρισαν τον αποκλεισμό και θα επιστρέψουν στην Κωνσταντινούπολη.

Τα δημοσιεύματα για τη νίκη του Ολυμπιακού στην Τουρκία

Οι Τούρκοι δημοσιογράφοι στάθηκαν στον αποκλεισμό της ομάδας του Σάρας Γιασικεβίτσιους, επιλέγοντας με πολύ προσεκτικό τρόπο τις λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν. Η δημοφιλής «Fanatik» ανέφερε στη διαδικτυακή της έκδοση ότι «Οι κάτοχοι του τροπαίου ηττήθηκαν στην Αθήνα». Έγραφε, δε πως ο στόχος της back to back κατάκτησης της EuroLeague δεν επετεύχθη.

Με πανομοιότυπο τρόπο τοποθετήθηκε η «Hurriyet», αλλά και η «Sabah» που έγραψαν ότι «η Φενέρμπαχτσε έχασε» και ότι η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους «αποκλείστηκε από το Final Four, αφού απέτυχε να προκριθεί στον τελικό».