Σπορ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Μπάσκετ Euroleague Βαθμολογία Euroleague

EuroLeague: Το πρόγραμμα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου

Η κανονική διάρκεια της EuroLeague φτάνει στο τέλος της και ο FLASH παρουσιάζει τη βαθμολογία και το πρόγραμμα των «αιωνίων» μέχρι τη λήξη.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Με πέντε αγώνες ανοίγει το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής της EuroLeague την Πέμπτη (09/04). Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Σόφια, όπου θα αντιμετωπίσει τη Χάποελ Τελ-Αβίβ και ο Παναθηναϊκός AKTOR δοκιμάζεται στη Βαλένθια

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από σημαντική νίκη (102-88) πρωτιάς εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης και απέχουν μόλις μία νίκη από το να εξασφαλίσουν και μαθηματικά την πρώτη θέση της βαθμολογίας. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας, την προηγούμενη αγωνιστική πήραν μία σπουδαία νίκη (93-79) εναντίον της Μπαρτσελόνα και σε περίπτωση που κερδίσουν βάζουν γερή υποψηφιότητα για απευθείας πρόκριση στα Play Offs της διοργάνωσης. 

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

37η αγωνιστική

  • Χάποελ Τελ-Αβίβ - Ολυμπιακός (09/04, 19:30)

38η αγωνιστική

  • Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο (16/04, 21:15)

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού AKTOR

37η αγωνιστική

  • Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR (09/04, 21:45)

38η αγωνιστική 

  • Παναθηναϊκός AKTOR - Αναντολού Εφές (21:15)

Η βαθμολογία της EuroLeague

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader