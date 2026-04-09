EuroLeague: Το πρόγραμμα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου

Με πέντε αγώνες ανοίγει το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής της EuroLeague την Πέμπτη (09/04). Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Σόφια, όπου θα αντιμετωπίσει τη Χάποελ Τελ-Αβίβ και ο Παναθηναϊκός AKTOR δοκιμάζεται στη Βαλένθια.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από σημαντική νίκη (102-88) πρωτιάς εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης και απέχουν μόλις μία νίκη από το να εξασφαλίσουν και μαθηματικά την πρώτη θέση της βαθμολογίας. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας, την προηγούμενη αγωνιστική πήραν μία σπουδαία νίκη (93-79) εναντίον της Μπαρτσελόνα και σε περίπτωση που κερδίσουν βάζουν γερή υποψηφιότητα για απευθείας πρόκριση στα Play Offs της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

37η αγωνιστική

Χάποελ Τελ-Αβίβ - Ολυμπιακός (09/04, 19:30)

38η αγωνιστική

Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο (16/04, 21:15)

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού AKTOR

37η αγωνιστική

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR (09/04, 21:45)

38η αγωνιστική

Παναθηναϊκός AKTOR - Αναντολού Εφές (21:15)

Η βαθμολογία της EuroLeague