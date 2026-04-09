EuroLeague: Το πρόγραμμα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου
Η κανονική διάρκεια της EuroLeague φτάνει στο τέλος της και ο FLASH παρουσιάζει τη βαθμολογία και το πρόγραμμα των «αιωνίων» μέχρι τη λήξη.
Με πέντε αγώνες ανοίγει το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής της EuroLeague την Πέμπτη (09/04). Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Σόφια, όπου θα αντιμετωπίσει τη Χάποελ Τελ-Αβίβ και ο Παναθηναϊκός AKTOR δοκιμάζεται στη Βαλένθια.
Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από σημαντική νίκη (102-88) πρωτιάς εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης και απέχουν μόλις μία νίκη από το να εξασφαλίσουν και μαθηματικά την πρώτη θέση της βαθμολογίας. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας, την προηγούμενη αγωνιστική πήραν μία σπουδαία νίκη (93-79) εναντίον της Μπαρτσελόνα και σε περίπτωση που κερδίσουν βάζουν γερή υποψηφιότητα για απευθείας πρόκριση στα Play Offs της διοργάνωσης.
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού
37η αγωνιστική
- Χάποελ Τελ-Αβίβ - Ολυμπιακός (09/04, 19:30)
38η αγωνιστική
- Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο (16/04, 21:15)
Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού AKTOR
37η αγωνιστική
- Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR (09/04, 21:45)
38η αγωνιστική
- Παναθηναϊκός AKTOR - Αναντολού Εφές (21:15)